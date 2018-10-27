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Их в дверь, они в окно: гродненка, у которой конфисковали дом, вселилась туда после выхода из тюрьмы
Нашумевшая три года назад история с предпринимательницей из Гродно, которая взяла от знакомого сирийца деньги на покупку коммерческой недвижимости, а приобрела на них себе особняк в Коробчицах, получила неожиданное продолжение. Женщину приговорили к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, включая дом под Гродно,
Дом конфисковали и пытались продать через аукцион, но торги каждый раз признавали несостоявшимися. Пока искали покупателя, женщина вышла из колонии по условно-досрочному освобождению — cрок уменьшили на год, так как женщина вернула сирийцу полтора миллиарда рублей (до деноминации). Она вернулась в тот же конфискованный дом, хотя по закону он ей уже не принадлежал.
Прокурору осталось только подать иск в суд о выселении гражданки. Суд Гродненского района удовлетворил требования истца в полном объеме: женщину выселили без предоставления другого жилого помещения, а кроме этого с нее взыскали госпошлину (в доход государства).
В ответ на это женщина подала жалобы в Гродненский областной суд и Верховный суд, но её требования не удовлетворили. В мае этого года особняк был продан за 178 тысяч рублей на открытом аукционе.
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Их в дверь, они в окно: гродненка, у которой конфисковали дом, вселилась туда после выхода из тюрьмы
Нашумевшая три года назад история с предпринимательницей из Гродно, которая взяла от знакомого сирийца деньги на покупку коммерческой недвижимости, а приобрела...
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