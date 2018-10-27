Их в дверь, они в окно: гродненка, у которой конфисковали дом, вселилась туда после выхода из тюрьмы

Дом конфисковали и пытались продать через аукцион, но торги каждый раз признавали несостоявшимися. Пока искали покупателя, женщина вышла из колонии по условно-досрочному освобождению — cрок уменьшили на год, так как женщина вернула сирийцу полтора миллиарда рублей (до деноминации). Она вернулась в тот же конфискованный дом, хотя по закону он ей уже не принадлежал.





Прокурору осталось только подать иск в суд о выселении гражданки. Суд Гродненского района удовлетворил требования истца в полном объеме: женщину выселили без предоставления другого жилого помещения, а кроме этого с нее взыскали госпошлину (в доход государства).





В ответ на это женщина подала жалобы в Гродненский областной суд и Верховный суд, но её требования не удовлетворили. В мае этого года особняк был продан за 178 тысяч рублей на открытом аукционе.