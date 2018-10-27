Люди хотели домик на Браславщине, но остались и без денег, и без домов: суд вынес приговор

В период с 2008 по 2016 год путем обмана он завладел имуществом шести граждан на сумму более 150 тысяч рублей.





К примеру, жителю Минска предприниматель предложил свои услуги по строительству на Браславщине дачного дома. Это было всего лишь устное соглашение, по которому хозяин земельного участка неоднократно передавал мошеннику крупные суммы денежных средств то для приобретения деловой древесины на изготовление сруба, покупки стройматериалов, то для оплаты выполненных работ по строительству дома. Когда же через год минчанин приехал к себе на земельный участок, то был крайне удивлен, ибо никакого дачного дома не было и в помине.





Предприниматель убедил хозяина, что деньги он потратил в результате, так сказать, форс-мажорных обстоятельств (якобы сын попал в дорожно-транспортное происшествие, нужно было помочь), а если тот даст еще определенную сумму, то за пару месяцев дом будет возведен. Как ни странно, но столичный житель поверил проходимцу и снова передал мнимому строителю более 20 тысяч долларов. Правда, на этот раз был составлен хотя бы договор займа. Но мошенник всё равно обвел гражданина вокруг пальца: и дом не построил, и деньги не вернул.





Во втором подобном случае обвиняемый всё-таки что-то строил, точнее, дачный комплекс в Заречье, но опять же на основании устного соглашения. Вначале будто бы всё шло хорошо. Предприниматель выполнял определенные виды работ и таким образом возвращал средства, одолженные ему хозяином комплекса на приобретение микроавтобуса. Но затем стал мошенничать: присваивал часть средств, выдаваемых ему жителем г. Минска на ведение строительства, задерживал выплату зарплаты работникам, брал деньги в долг. В итоге растратил более 15 тысяч долларов и не вернул их владельцу.





Эти и другие случаи похожи друг на друга тем, что мошенник под различными надуманными предлогами убеждал граждан давать ему в долг денежные средства, заранее не намереваясь исполнять в полном объеме принятые на себя обязательства по их возврату. Долги нарастали как снежный ком, но потерпевшие, словно завороженные, без документального оформления продолжали отношения с виновным, вновь и вновь вверяли ему в руки большие суммы.









Неизвестно, как долго всё это еще продолжалось, если бы один из потерпевших наконец-то не забил тревогу. Вначале по фактам обмана была проведена проверка, затем возбуждено уголовное дело, а 22 марта по решению областной прокуратуры мошенник был взят под стражу.





Рассмотрев обстоятельства данного уголовного дела, суд Браславского района признал обвиняемого виновным в покушении на завладение уществом граждан в особо крупном размере путем обмана и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима.





«Браслаўская звязда» . Обвиняемый свою вину признал частично, подал апелляционную жалобу, но Витебский областной суд оставил данный приговор без изменений, пишет



