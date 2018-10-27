Андрей Аршавин второй раз за карьеру получил прямую красную карточку









Алмаатинский «Кайрат» дома проиграл павлодарскому «Иртышу» в матче 31-го тура чемпионата Казахстана со счетом 0:1. Единственный гол на второй минуте забил португальский полузащитник гостей Карлуш Фонсека.





Поражение лишило «Кайрат», занимающий второе место в турнирной таблице, шансов побороться за золото. В результате «Астана» гарантировала себе пятый титул чемпионата Казахстана подряд. За три тура до конца первенства алмаатинский клуб отстает от соперника, у которого еще игра в запасе, на 10 очков (61 балл против 71).





Российский полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин вышел на поле после перерыва и на 86-й минуте был удален. 37-летний футболист получил прямую красную карточку за то, что наступил на лежащего соперника.





Прямая красная карточка стала второй в карьере Аршавина. Первую он получил в ноябре 2007 года в выездном отборочном матче Евро-2008 против Андорры (1:0). Тогда россиянин был удален за удар ногой защитника хозяев Лимы.





Аршавин стал игроком «Кайрата» в марте 2016 года. Всего за клуб из Алма-Аты он провел 106 матчей во всех турнирах, забив 31 гол. В составе «Кайрата» полузащитник выиграл три серебряные медали чемпионата Казахстана, Кубок и Суперкубок страны.





Аршавин — воспитанник «Зенита». За основной состав команды он начал выступать с 1999 года. В составе питерского клуба полузащитник стал трехкратным чемпионом России (2007, 2012, 2015), выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА (2008).





Футболист не играл за сборную России с августа 2012 года. Всего за национальную команду ее бывший капитан провел 74 матча, забив 17 голов.



