ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрей Аршавин второй раз за карьеру получил прямую красную карточку

28.10.2018 09:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Российский полузащитник алмаатинского «Кайрата» Андрей Аршавин был удален в домашнем матче 31-го тура чемпионата Казахстана против павлодарского «Иртыша». Хавбек второй раз за карьеру получил прямую красную карточку



Алмаатинский «Кайрат» дома проиграл павлодарскому «Иртышу» в матче 31-го тура чемпионата Казахстана со счетом 0:1. Единственный гол на второй минуте забил португальский полузащитник гостей Карлуш Фонсека.

Поражение лишило «Кайрат», занимающий второе место в турнирной таблице, шансов побороться за золото. В результате «Астана» гарантировала себе пятый титул чемпионата Казахстана подряд. За три тура до конца первенства алмаатинский клуб отстает от соперника, у которого еще игра в запасе, на 10 очков (61 балл против 71).

Российский полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин вышел на поле после перерыва и на 86-й минуте был удален. 37-летний футболист получил прямую красную карточку за то, что наступил на лежащего соперника.

Прямая красная карточка стала второй в карьере Аршавина. Первую он получил в ноябре 2007 года в выездном отборочном матче Евро-2008 против Андорры (1:0). Тогда россиянин был удален за удар ногой защитника хозяев Лимы.

Аршавин стал игроком «Кайрата» в марте 2016 года. Всего за клуб из Алма-Аты он провел 106 матчей во всех турнирах, забив 31 гол. В составе «Кайрата» полузащитник выиграл три серебряные медали чемпионата Казахстана, Кубок и Суперкубок страны.

Аршавин — воспитанник «Зенита». За основной состав команды он начал выступать с 1999 года. В составе питерского клуба полузащитник стал трехкратным чемпионом России (2007, 2012, 2015), выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА (2008).

Футболист не играл за сборную России с августа 2012 года. Всего за национальную команду ее бывший капитан провел 74 матча, забив 17 голов.


 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский полузащитник алмаатинского «Кайрата» Андрей Аршавин был удален в домашнем матче 31-го тура чемпионата Казахстана против павлодарского «Иртыша». Хавбек...
 
Новости дня
Новости разные
 
Съемки новых «Пиратов Карибского моря» пройдут без Джонни Деппа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика