Съемки новых «Пиратов Карибского моря» пройдут без Джонни Деппа









Как передает Daily Mail, команда режиссеров и сценаристов приняла решение кардинально изменить проект из-за низких кассовых сборов последних картин. Также создателей не устроил возраст Деппа, которому в этом году исполнилось 55 лет.





О перезапуске «Пиратов Карибского моря» стало известно 24 октября. Тогда в СМИ появилась информация, что киностудия Disney начала переговоры с Полом Верником и Реттом Ризом, которым предложили написать новый сценарий.