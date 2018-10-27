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Съемки новых «Пиратов Карибского моря» пройдут без Джонни Деппа

28.10.2018 09:24 — Разное | Партизан  
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Актер Джонни Депп не примет участие в съемках нового фильма про пиратов Карибского моря. Об этом рассказал один из создателей картины, сценарист Стюарт Битти.



Как передает Daily Mail, команда режиссеров и сценаристов приняла решение кардинально изменить проект из-за низких кассовых сборов последних картин. Также создателей не устроил возраст Деппа, которому в этом году исполнилось 55 лет.

О перезапуске «Пиратов Карибского моря» стало известно 24 октября. Тогда в СМИ появилась информация, что киностудия Disney начала переговоры с Полом Верником и Реттом Ризом, которым предложили написать новый сценарий. 

 
 
Ссылка на источник 24
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Актер Джонни Депп не примет участие в съемках нового фильма про пиратов Карибского моря. Об этом рассказал один из создателей картины, сценарист Стюарт Битти.
 
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