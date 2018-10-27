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В Питтсбурге расстреляли людей в синагоге

28.10.2018 11:12 — Разное | Ежедневник  
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В Питтсбурге расстреляли людей в синагоге

В Питтсбурге произошла стрельба в синагоге. Погибли, по уточненным данным, 11 человек, два человека находятся в критическом состоянии. Нападавший сдался полиции.

Стрельба произошла в синагоге "Древо жизни". Нападавший - 46-летний Роберт Боуэрс был вооружен винтовкой и двумя пистолетами. Очевидцы убийства описывают его как "грузного белого мужчину", сообщает Русская служба БиБиСи.

Мужчина начал стрелять в синагоге около 10 утра по местному времени, выкрикивая антисемитские лозунги, а затем забаррикадировался в одной из комнат.

Когда полицейские прибыли к синагоге, нападавший открыл по ним огонь, началась перестрелка. Четверо полицейских были ранены.

Нападавший также был ранен и сдался полиции.

Из-за субботней службы в синагоге было много людей. В полицию о стрельбе сообщили забаррикадировавшиеся в здании прихожане, сообщает KDKA.

Полиция расследует дело о стрельбе как преступление на почве ненависти. По данным местных СМИ, нападавшему были предъявлены обвинения по 29 пунктам.

Си-эн-эн сообщает, у нападавшего была действующая лицензия на ношение оружия, в соцсетях он публиковал фотографии своей коллекции оружия.

На произошедшее отреагировал президент США Дональд Трамп. "Слежу за событиями в Питтсбурге, в Пенсильвании. Правоохранительные органы на месте. Люди в районе Сквирел-хилл должны оставаться в убежище. Берегитесь стрелка. Храни вас Бог!" - написал он в "Твиттере". Позднее Трамп заявил, что преступление носит, вероятнее всего, антисемитский характер.

Президент США также добавил, что нападение "мало связано" с американскими законами об оружии. "Если бы у них была защита внутри, возможно, ситуация сложилась бы иначе", - сказал он. Трамп объявил, что в понедельник государственные флаги будут приспущены в знак траура.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что шокирован нападением. Стрельбу также осудили лидеры Франции, Британии и Германии.

Еврейская неправительственная организация, которая борется с антисемитизмом заявила, что это самое крупное нападение на еврейское сообщество в истории США.

Huffington Post сообщает, что Боуэрс был активным пользователем социальной сети Gab, схожей с "Твиттером". В его аккаунте (сейчас он удален) журналисты обнаружили антисемитские высказывания, последнее из которых было опубликовано за несколько часов до стрельбы.

 
 
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В Питтсбурге произошла стрельба в синагоге. Погибли, по уточненным данным, 11 человек, два человека находятся в критическом состоянии. Нападавший сдался полиции.
 
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