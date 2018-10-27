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Начальник Несвижского отдела Департамента охраны рассказал нам о неспокойных сутках и новых задачах

28.10.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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29 октября — День работников Департамента охраны МВД Республики Беларусь

Начальник Несвижского отдела Департамента охраны рассказал нам о неспокойных сутках и новых задачах

Накануне профессионального праздника на вопросы корреспондента «НН» ответил начальник Несвижского отдела Департамента охраны подполковник милиции Александр Гринкевич.

— Александр Владимирович, почему именно 29 октября сотрудники отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь отмечают свой профессиональный праздник?

— В этот день в 1952 году было принято постановление Совета Министров СССР «Об использовании в промышленности, строительстве и других отраслях народного хозяйства работников, высвобождаемых из охраны, и мерах по улучшению организации охраны хозяйственных объектов, министерств и ведомств».

— Когда и как его реализовали в нашем городе?

— Самостоятельное структурное подразделение службы охраны на Несвижчине было сформировано 1 апреля 1960 года. Тогда эта служба именовалась «Межрайонное отделение ВСО при Несвижском отделе милиции». С марта 1962 года в состав Несвижского межрайонного отделения ВСО входят Копыль, Тимковичи. Службу несут 35 сторожей, которые охраняют в основном торговые точки. Расположено отделение было в здании РОВД. В 1963 году в штат вводится должность инспектора сторожевой службы. Численность межрайонного отдела ОВО составляет 157 человек. В декабре 1963 года в состав межрайонного отдела ОВО входят  Дзержинск,  Столбцы, Негорелое, Узда, Фаниполь. Сторожевой состав насчитывает 232 человека, их силами охраняется 202 объекта. В этом же году отдел ОВО переименован в отделение ВСО при отделе милиции Несвижского райисполкома.

— Вернемся из того далекого и непростого времени в настоящее. Что сегодня представляет собой ваша служба? Как изменились ее возможности и задачи? Они упростились или, наоборот, стали сложнее? Какова сегодня зона ответственности Несвижского отдела Департамента охраны?

— Наше время тоже простым не назову. В любой период задача у охраны остается неизменной — охранять. Конечно, изменились возможности, появились новые задачи, новая техника, новые подходы, значительно возросла ответственность. Разве что ее зона территориально уменьшилась с трех районов до одного. Если 60 лет назад наша служба начиналась с двух десятков сторожей и трех велосипедов на всех, то сейчас в Несвижском отделе Департамента охраны работает более 170 человек. Охраняем 160 объектов. Имеем современное техническое оборудование, оружие, средства защиты, кинологов (все собаки — породы немецкая овчарка), автомобили…

— При всем этом случаются ли у охраны спокойные сутки?

— Таких не бывает. К примеру, за предыдущие сутки было 5 выездов на объекты по сигналу «тревога». Произведено 1 задержание. С начала года — 831 выезд по тревоге и 458 раз мы выезжали по другим вызовам.

— Какие это другие вызовы?

— Чаще — по причинам семейных дебошей. К тому же притихли, но никуда не исчезли уличные хулиганы. Нередки критические ситуации, когда требуется скорая помощь милиции.

— Насколько у несвижан востребована такая услуга, как охрана квартир, коттеджей, гаражей? И во сколько она обходится для семейного бюджета?

— На данный момент Несвижским отделом Департамента охраны охраняется более 340 квартир, домов, гаражей, дач. К примеру, в текущем году принято под охрану более 54 помещений, принадлежащих физическим лицам. Ежемесячная стоимость вышеуказанной услуги составляет 8 рублей 75 копеек. Поэтому такая услуга является социальной.

— Совсем немного по нынешним меркам. А какие цены на установку охранной сигнализации?

— Зависит от объекта. Одна цена — за оборудование сигнализацией простого гаража, и другая — за такую же сигнализацию в многоуровневом коттедже. В целом она колеблется в диапазоне от 350 рублей и до 1200 — 1500 рублей.

— Можете привести примеры, когда действия ваших сотрудников предотвратили или помогли раскрыть преступление?

— Совсем недавний случай в п. Ударный Несвижского района. Там, при выбытии по указанию дежурного Несвижского РОВД сотрудники отдела охраны задержали гражданина С., который, в ходе возникшей ссоры после совместного распития спиртных напитков, ножом причинил серьезные телесные повреждения гражданину К.  если бы не оперативное вмешательство наряда охраны, последствия могли бы быть гораздо серьезнее.

— Что бы вы хотели пожелать своим сотрудникам накануне профессионального праздника?

— В первую очередь я бы хотел пожелать всем доброго здоровья, благополучия в семьях и спокойных дежурств. Последнее пожелание, конечно, несколько идеализировано. Но мы понимаем, что наша служба иной быть не может. Для того и работаем, чтобы добрые люди жили спокойно.

«НН».

 


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29 октября — День работников Департамента охраны МВД Республики Беларусь Накануне профессионального праздника на вопросы корреспондента «НН» ответил начальник...
 
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