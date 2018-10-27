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В.Ф. Минкевич: «Делаем ставку на квалифицированные кадры»

28.10.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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В ВОСКРЕСЕНЬЕ — ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА И ДОРОЖНИКА

В следующем году филиал «ДЭУ № 65» РУП «Минскавтодор-Центр» отметит свой 20-летний юбилей. За эти годы благодаря ответственности и профессионализму коллектива ДЭУ № 65 превратилось в одно из ведущих дорожных предприятий Минщины. Сегодня на его обслуживании — 280 километров автомобильных дорог республиканского значения, которые проходят по Несвижскому, Копыльскому и Клецкому районам.

В.Ф. Минкевич: «Делаем ставку на квалифицированные кадры»

Для выполнения производственных задач созданы 3 линейно-дорожные дистанции: в Несвиже, агрогородке Синявка Клецкого района и Копыле. Производственная деятельность предприятия направлена на обеспечение безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств по обслуживаемым автодорогам. Филиал занимается текущим ремонтом и содержанием дорог, а также ремонтом мостов, строительством автобусных остановок, павильонов, вело- и пешеходных дорожек.

На территории Несвижчины в этом году силами филиала отремонтирована автомобильная дорога Р12 Несвиж — Клецк. Там дорожниками велось строительство полос, левосторонних поворотов, устройство пешеходной дорожки, автобусных павильонов. Сделана кольцевая развязка на автомобильной дороге Р54 Першаи — Ивенец — Несвиж, километр 103,38. Сейчас работники ДЭУ заняты на ремонте моста в агрогородке Лань на автомобильной дороге Р12 Несвиж — Клецк.

— В текущем году наш коллектив имеет достойные показатели, в завтрашний день смотрит с уверенностью, — рассказывает начальник филиала «ДЭУ № 65» РУП «Минскавтодор-Центр» Вячеслав Минкевич.  — Выручка от реализации наших работ за 9 месяцев уже составила 4 миллиона 40 тысяч рублей, в 2017 г. такая сумма была у нас на конец года. Рентабельность продаж — 5,2 %, рентабельность услуг и продукции — 6,2 %. Чистая прибыль по итогам девяти месяцев составляет 150 тысяч рублей. Хочу подчеркнуть, что наше предприятие всегда было и остается верным главному принципу — работать надежно и качественно, обеспечивая чистоту и порядок на дорогах.

Специализируется ДЭУ № 65 также на выполнении дорожной разметки — как краской, так и пластиком холодного нанесения. Это пешеходные переходы, аппликация дорожных знаков на проезжей части и так далее. Таким образом улучшается восприятие дорог и повышается безопасность движения. География объектов — обширная, работать приходится от Гродно до Солигорска. Дорожную разметку работники ДЭУ № 65 наносили на автодорогах в Столбцах, Дзержинске, Узде, Марьиной Горке, Слуцке, Старых Дорогах, а также автотрассе М6 Минск — Гродно возле г. Щучина. Сейчас работы продолжаются на этой же автодороге возле г. Ивье.

В.Ф. Минкевич: «Делаем ставку на квалифицированные кадры»

Юрий Ратомский — из семейной династии дорожников. Отец в свое время работал дорожным рабочим, дядя был машинистом автогрейдера. Сам Юрий Эдуардович в дорожной отрасли работает с 1989 года. Начинал водителем автогудронатора, затем пересел на «ЗИЛ» с пескосолераспределителем, позже возил людей на «ГАЗоне», «Газели», сегодня работает на легковом автомобиле. Но, на какой бы технике не был занят Юрий Эдуардович, к своим служебным обязанностям он относится всегда добросовестно. В коллективе такой ответственный работник пользуется заслуженным авторитетом, а также уважением не только работников, но и руководства

— Чтобы в семьях наших работников был достаток и благополучие, постоянно ведем поиск новых дополнительных объемов работ, — продолжает Вячеслав Фадеевич.  — Поэтому приходится заниматься оказанием услуг, производством дорожно-строительных работ, благоустройством, укладкой тротуарной плитки. В этом году производили строительные работы на автодороге Р23 Минск — Микашевичи в районе городов Слуцк и Солигорск, работали на дороге Р58 Минск — Мядель, на Р80 на подъезде к поселку Озерный. Принимали мы участие и в благоустройстве дворовых территорий 60-квартирных жилых домов № 3 и № 5 по ул. Могилевской в Несвиже. Сейчас дорожники заняты в Несвиже на возведении нового микрорайона «Южный». После прокладки инженерно-транспортных сетей земельные участки здесь будут распределены под индивидуальную жилую застройку.

 

По труду и награды

Медалью «За працоўныя заслугі» награжден водитель автомобиля ЛДД-651 Иван Толмачевец.

Нагрудным знаком отличия Министерства транспорта и коммуникаций «Ганаровы транспартнік» отмечен водитель Юрий Ратомский.

Нагрудным знаком отличия Министерства транспорта и коммуникаций «Ганаровы дарожнік Беларусі» II степени награжден начальник участка филиала Артем Абросимов.

Почетной грамотой Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь награжден дорожный рабочий ЛДД-652 Александр Бертош.

Наград РУП «Минскавтодор-Центр» удостоены начальник филиала Вячеслав Минкевич, тракторист Михаил Гатило, машинист маркировочной машины Сергей Праженик, инженер по безопасности движения Валентина Маркевич, водитель Михаил Варейко, главный бухгалтер Елена Вишневская.

 

Дополнительный доход ДЭУ № 65 приносит реализация битумной эмульсии для ремонта дорожных покрытий. Ее приобретают все филиалы «Минскавтодор-Центра» и другие организации Минской области. Ежегодно на предприятии перерабатывается 15 тысяч кубов песчано-гравийных смесей, которые также уходят нарасхват. Население имеет возможность приобрести здесь песок, щебень, камень.

— Сегодня предприятие продолжает активно готовиться к работе в зимний период, — отмечает Вячеслав Минкевич. — На данный момент заготовка песчано-соляной смеси и технической соли выполнена на 72 %. Вся необходимая техника уже поставлена на линейку готовности. В ее числе — 12 автомобилей «МАЗ» с пескосолераспределителями и снежными отвалами, по четыре автогрейдера и погрузчика, 12 тракторов «МТЗ-82». К слову, погрузчик «Амкодор», трактор «МТЗ-82» и два автомобиля «Газель» были приобретены в этом году. В ближайших планах — покупка МАЗа.

В.Ф. Минкевич: «Делаем ставку на квалифицированные кадры»

В 2018 году команда ДЭУ № 65
одержала победу на турслете работников РУП «Минскавтодор-Центр»
(на фото) и завоевала «бронзу»
на республиканских соревнованиях

Для борьбы с сюрпризами зимней погоды с 26 октября на предприятии начнет работать диспетчерская служба. На вооружении дорожников находится система анализа погодных условий и состояния поверхности дорожного покрытия «МетеоМагистраль». Дорожно-измерительные станции отправляют собранную на белорусских трассах метеорологическую информацию и данные о состоянии дорожного покрытия в диспетчерскую. И у работников ДЭУ есть возможность оперативно скорректировать свои действия, напрямую связанные с погодными условиями. Особенно большое значение система имеет зимой — образование гололедицы она прогнозирует за три часа до ее появления, а при отсутствии принятых мер — за час выдает предупреждение по льду.

— Наши люди работают круглогодично, в любую погоду и независимо от времени суток, — продолжает Вячеслав Минкевич. — Не каждый готов к таким трудностям. Поэтому коллектив у нас особый, а ставка делается на квалифицированные кадры, благодаря чему нам удается достигать новых высот и успешно реализовывать новые проекты. И в преддверии Дня автомобилиста и дорожника поздравляю свой коллектив, а также коллег из ДРСУ-168 и автопарка № 8, ветеранов дорожной отрасли с профессиональным праздником и желаю всем здоровья, радости и благополучия в семьях. Пусть работа приносит достаток и удовольствие, а жизнь идет ровной дорогой!

Оксана ГРОХ.


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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В ВОСКРЕСЕНЬЕ — ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА И ДОРОЖНИКА В следующем году филиал «ДЭУ № 65» РУП «Минскавтодор-Центр» отметит свой 20-летний юбилей.
 
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