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Китай вывел на орбиту первый космический банк генов

28.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Китай вывел на орбиту первый космический банк генов

Китайская компания Shanghai ManWei Technology вывела на орбиту первый в истории космический банк генов DSB-01, сообщило Центральное телевидение Китая.

Запуск осуществлен при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4" с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере страны. По словам организаторов проекта, генный материал, полученный от восьми граждан Китая, будет в сохранности около 1 тыс. лет. Он помещен в специальный контейнер, который не подвержен воздействию космической радиации.

Как отмечает телеканал, согласно подсчетам специалистов, Земля может стать непригодной для человечества уже в ближайшие 400 лет из-за перенаселения и истощения ресурсной базы. "Предполагается, что при помощи этого банка генов будет создана новая человеческая цивилизация", - говорится в репортаже. Shanghai ManWei Technology планирует создать космический банк генов с миллионами образцов.

Источник: БЕЛТА.

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Китайская компания Shanghai ManWei Technology вывела на орбиту первый в истории космический банк генов DSB-01, сообщило Центральное телевидение Китая. Запуск...
 
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