ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Джонни Деппа не позвали сниматься в новых "Пиратах Карибского моря"

28.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
Джонни Деппа не позвали сниматься в новых "Пиратах Карибского моря"

Звезду Голливуда Джонни Деппа, сыгравшего Джека Воробья в фильмах "Пираты Карибского моря", не позвали сниматься в перезапуске серии. Об этом изданию Daily Mail расскзал сценарист картины Стюарт Битти.

Пойти на такой непопулярный шаг боссы Disney решили после провала в прокате последней части "Пиратов". Также сказался возраст актера, которому в этом году исполнилось уже 55 лет.

Продюсеры новых "Пиратов Карибского моря" пока не спешат раскрывать полный список приглашенных актеров. Зато уже известно, что работать над сценарием для перезапуска франшизы будут авторы "Дэдпула".

Отметим, что участие в съемках пяти частей "Пиратов Карибского моря" принесло Джонни Деппу около четырех миллиардов долларов. Роль Джека Воробья стала одной из самых популярных в его карьере.

Источник: sb.by

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

Наш канал на YouTube

 
 
Ссылка на источник 109
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звезду Голливуда Джонни Деппа, сыгравшего Джека Воробья в фильмах "Пираты Карибского моря", не позвали сниматься в перезапуске серии. Об этом изданию Daily...
 
Новости дня
Новости разные
 
Баста на концерте в Минске спел с шестилетним мальчиком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика