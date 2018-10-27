Звезду Голливуда Джонни Деппа, сыгравшего Джека Воробья в фильмах "Пираты Карибского моря", не позвали сниматься в перезапуске серии. Об этом изданию Daily Mail расскзал сценарист картины Стюарт Битти.

Пойти на такой непопулярный шаг боссы Disney решили после провала в прокате последней части "Пиратов". Также сказался возраст актера, которому в этом году исполнилось уже 55 лет.

Продюсеры новых "Пиратов Карибского моря" пока не спешат раскрывать полный список приглашенных актеров. Зато уже известно, что работать над сценарием для перезапуска франшизы будут авторы "Дэдпула".

Отметим, что участие в съемках пяти частей "Пиратов Карибского моря" принесло Джонни Деппу около четырех миллиардов долларов. Роль Джека Воробья стала одной из самых популярных в его карьере.

Источник: sb.by

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