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За сутки на Гродненщине произошли 4 пожара: 2 хозпостройки сгорели и 2 повреждены

28.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
 
27 октября в 23.04 поступило сообщение о пожаре деревянной хозяйственной постройки на территории частного домовладения в деревне Дудары Лидского района. Она уничтожена. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
 
27 октября в 23.05 горела  деревянная хозпостройка на территории частного домовладения в деревне Подгрушаны Зельвенского района. В результате возгорания она  также уничтожена. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил устройства и монтажа печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
 
28 октября 00.54 поступило сообщение о пожаре деревянной хозяйственной постройки на территории частного домовладения по улице Богдановича в  Новогрудке.  Повреждена кровля. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств
 
28 октября в 01.38 поступило сообщение о пожаре деревянной хозяйственной постройки на территории частного домовладения в деревне Войниденяты Сморгонского района. Огнем повреждены кровля и стены. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.  
 
За сутки в области загораний в природных экосистемах не зарегистрировано. С начала года произошли 184 случая загораний сухой растительности на общей площади 68,13 га, 46 лесных пожаров на общей площади 90,7 га и 2 торфяных пожара на общей площади 3,9 га.
 
 
 
 
 
 
 
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