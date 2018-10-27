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Жанна Романович о формировании базы данных "тунеядцев": "Писем с уведомлением рассылать не планируем"
О том, где создается больше всего новых рабочих мест, какое содействие предлагает служба занятости населения и как формируется база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, корреспонденту агентства
— Идет формирование
— Пока такой тенденции не наблюдаем. Возможно, ситуация изменится, когда горожан начнут уведомлять о включении в данную базу. В любом случае мы готовы всем оказать содействие в поиске работы, в 2015—2016 годах подобный
— Каким образом планируется оповещать жителей города о включении в базу данных?
— Для этих целей разрабатывается программное обеспечение, исключающее публичное размещение персональных данных. Это позволит каждому желающему проверить, относится он к числу не занятых в экономике или нет. Тщательно продумываем вопросы защиты конфиденциальности информации, чтобы доступ к ней мог получить только сам гражданин.
— Принимаются меры, чтобы минимизировать неоправданное включение граждан в базу не занятых в экономике?
— Определены ответственные за ее формирование структурные подразделения Мингорисполкома, работа ведется в тесном взаимодействии. Уже сформирован и передан в Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь список из 9,7 тысячи человек, которые в соответствии с требованиями Декрета № 3 относятся к занятым в экономике. В их числе — граждане, признанные или являющиеся недееспособными, получающие образование на дневной форме обучения, священнослужители и другие.
Детальная отработка списков будет входить в обязанности районных постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населения. Они обязаны обеспечить индивидуальный подход и разобраться в каждой конкретной ситуации. Хочу еще раз подчеркнуть, что основная цель Декрета № 3 — не заставить людей платить больше, а содействовать их трудоустройству.
Кадровый вопрос
— Жанна Александровна, как можно охарактеризовать ситуацию на рынке труда столицы?
Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович— В текущем году отмечается ряд положительных тенденций. Выросла численность занятых в экономике города, их более 1 млн 70 тысяч человек. Наблюдается позитивная динамика по созданию новых рабочих мест в основном секторе экономике — до 43 % от их общего числа. Преимущественно они появляются в сфере информационных технологий и связи (28 %), торговле и сфере услуг (26 %), промышленности (14 %).
Рынок труда отреагировал на принятые на государственном уровне меры по развитию предпринимательской инициативы и стимулированию деловой активности. На 4,6 % выросло количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, на 10,4 % — юридических лиц. Больше стало ремесленников и физических лиц, работающих по заявительному принципу.
— Актуальна ли для нашего рынка проблема текучести кадров? Каковы основные причины того, что люди остаются без работы?
— Проблема есть. За 8 месяцев текущего года численность уволенных работников составила 113,3 тысячи человек, что на 6,5 тысячи больше, чем за аналогичный период 2017-го. Трудовые отношения прекращались по различным причинам, но в основном это расторжение контрактов по соглашению сторон и истечении срока действия срочного трудового договора. Вызывает обеспокоенность рост числа уволенных за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины — их стало на 25 % больше, чем за тот же период прошлого года.
— Официально регистрируемый уровень безработицы в столице самый низкий в стране. Но ведь не все оставшиеся без работы минчане обращаются в службу занятости населения…
— В Минске уровень зарегистрированной безработицы на 1 октября составлял 0,1 %, что в три раза ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Этот показатель оценивается не только по официально регистрируемой безработице, но и по данным обследования домашних хозяйств, проводимого Белстатом по методике Международной организации труда. Результаты обследования также указывают на снижение уровня безработицы с 4,6 % в 2016 году до 3,8 % в 2017-м.
Конечно, многие минчане предпочитают искать работу самостоятельно, не прибегая к помощи службы занятости населения, и это их право. Но если содействие понадобится, мы готовы его оказать. На начало октября в государственную службу занятости населения нанимателями
Широкий спектр услуг предоставляют наши отделы обслуживания граждан. В территориальных центрах социального обслуживания населения работают консультационные пункты по оказанию содействия в трудоустройстве. Еженедельно проводятся ярмарки вакансий, другие адресные мероприятия. Сведения о свободных рабочих местах размещаются на сайтах Мингорисполкома и нашего комитета.
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Жанна Романович о формировании базы данных "тунеядцев": "Писем с уведомлением рассылать не планируем"
О том, как формируется база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, рассказала председатель комитета по труду, занятости и соцзащите...
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