О том, где создается больше всего новых рабочих мест, какое содействие предлагает служба занятости населения и как формируется база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказала председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

— Идет формирование базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, которым с 1 января придется в полном объеме оплачивать ряд предоставляемых услуг ЖКХ. Ожидаете ли в этой связи всплеска обращений в службу занятости населения?

— Пока такой тенденции не наблюдаем. Возможно, ситуация изменится, когда горожан начнут уведомлять о включении в данную базу. В любом случае мы готовы всем оказать содействие в поиске работы, в 2015—2016 годах подобный опыт уже имели и справились. Главное, что для этого есть возможности на рынке труда столицы! Можно трудоустроиться на постоянной основе, участвовать во временных оплачиваемых общественных работах, пройти обучение по направлению службы занятости населения по востребованным на рынке труда специальностям, рассмотреть возможность самозанятости и так далее.

— Каким образом планируется оповещать жителей города о включении в базу данных?

— Для этих целей разрабатывается программное обеспечение, исключающее публичное размещение персональных данных. Это позволит каждому желающему проверить, относится он к числу не занятых в экономике или нет. Тщательно продумываем вопросы защиты конфиденциальности информации, чтобы доступ к ней мог получить только сам гражданин.

Писем с уведомлением рассылать не планируем. ГО «Минское городское жилищное хозяйство» разместит на извещениях об оплате ЖКУ справочную информацию об их полной стоимости.

— Принимаются меры, чтобы минимизировать неоправданное включение граждан в базу не занятых в экономике?

— Определены ответственные за ее формирование структурные подразделения Мингорисполкома, работа ведется в тесном взаимодействии. Уже сформирован и передан в Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь список из 9,7 тысячи человек, которые в соответствии с требованиями Декрета № 3 относятся к занятым в экономике. В их числе — граждане, признанные или являющиеся недееспособными, получающие образование на дневной форме обучения, священнослужители и другие.

Детальная отработка списков будет входить в обязанности районных постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населения. Они обязаны обеспечить индивидуальный подход и разобраться в каждой конкретной ситуации. Хочу еще раз подчеркнуть, что основная цель Декрета № 3 — не заставить людей платить больше, а содействовать их трудоустройству.

Кадровый вопрос

— Жанна Александровна, как можно охарактеризовать ситуацию на рынке труда столицы?

Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович— В текущем году отмечается ряд положительных тенденций. Выросла численность занятых в экономике города, их более 1 млн 70 тысяч человек. Наблюдается позитивная динамика по созданию новых рабочих мест в основном секторе экономике — до 43 % от их общего числа. Преимущественно они появляются в сфере информационных технологий и связи (28 %), торговле и сфере услуг (26 %), промышленности (14 %).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Рынок труда отреагировал на принятые на государственном уровне меры по развитию предпринимательской инициативы и стимулированию деловой активности. На 4,6 % выросло количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, на 10,4 % — юридических лиц. Больше стало ремесленников и физических лиц, работающих по заявительному принципу.

— Актуальна ли для нашего рынка проблема текучести кадров? Каковы основные причины того, что люди остаются без работы?

— Проблема есть. За 8 месяцев текущего года численность уволенных работников составила 113,3 тысячи человек, что на 6,5 тысячи больше, чем за аналогичный период 2017-го. Трудовые отношения прекращались по различным причинам, но в основном это расторжение контрактов по соглашению сторон и истечении срока действия срочного трудового договора. Вызывает обеспокоенность рост числа уволенных за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины — их стало на 25 % больше, чем за тот же период прошлого года.

— Официально регистрируемый уровень безработицы в столице самый низкий в стране. Но ведь не все оставшиеся без работы минчане обращаются в службу занятости населения…

— В Минске уровень зарегистрированной безработицы на 1 октября составлял 0,1 %, что в три раза ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Этот показатель оценивается не только по официально регистрируемой безработице, но и по данным обследования домашних хозяйств, проводимого Белстатом по методике Международной организации труда. Результаты обследования также указывают на снижение уровня безработицы с 4,6 % в 2016 году до 3,8 % в 2017-м.

Конечно, многие минчане предпочитают искать работу самостоятельно, не прибегая к помощи службы занятости населения, и это их право. Но если содействие понадобится, мы готовы его оказать. На начало октября в государственную службу занятости населения нанимателями заявлены 17,2 тысячи вакансий.

Широкий спектр услуг предоставляют наши отделы обслуживания граждан. В территориальных центрах социального обслуживания населения работают консультационные пункты по оказанию содействия в трудоустройстве. Еженедельно проводятся ярмарки вакансий, другие адресные мероприятия. Сведения о свободных рабочих местах размещаются на сайтах Мингорисполкома и нашего комитета.