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Гендиректором ХК «Динамо Минск» назначен Дмитрий Басков

28.10.2018 11:40 — Разное | Интерфакс  
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У хоккейного клуба «Динамо-Минск» появился новый генеральный директор, сообщает официальный сайт ХК.

«Наблюдательный совет ЗАО ХК «Динамо-Минск» назначил нового генерального директора клуба, Анатолия Курильца в этой должности сменил 40-летний специалист Дмитрий Басков», - говорится в сообщении.

Гендиректором ХК «Динамо Минск» назначен Дмитрий Басков

Там отмечено, что Д.Басков был профессиональным хоккеистом – голкипером. Начинал карьеру в минской «Юности», позже выступал за Cape Breton Islanders, гродненский «Неман», «Брест», «Витебск», минский «Керамин» и вновь «Юность». Дважды становился чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок Беларуси. Защищал цвета сборной на юношеском (U-18) и молодежном (U-20) чемпионатах мира. Привлекался в национальную сборную Беларуси на товарищеские матчи. Является мастером спорта», - говорится в сообщении на официальном сайте ЗАО ХК «Динамо-Минск».

В 2002 году Д.Басков окончил Белорусский государственный университет по специальности правоведение, в 2009-м — Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма БГУФК по специальности тренерская работа (по хоккею), бизнес-школе ИПМ (2018).

По окончании сезона-2009/10 Д.Басков завершил карьеру и начал работу тренером по вратарям в ХК «Брест», затем вошел в тренерский штаб МХЛовской команды «Минские зубры». Также работал в штабе «Раубичей», выступавших в высшей лиге чемпионата Беларуси. Являлся тренером молодежной и юношеской сборных Беларуси.

В 2013 году Д.Басков возглавил СДЮШОР БФСО «Динамо». Сумел привлечь к работе сильных специалистов и за несколько лет сделал нашу школу лучшей в стране. Три года подряд она занимает первое место в республиканском медальном зачете. Самым успешным стал сезон-2016/17, когда все восемь команд финишировали в тройке призеров, а шесть из них завоевали золотые медали. Воспитанники динамовской школы регулярно вызываются в молодежные и юношеские сборные, а также привлекаются к основе «зубров». В прошлом году в КХЛ дебютировал Дмитрий Дерябин. Кроме того, летом под началом Горди Дуайера тренировались вратарь Никита Толопило и защитник Владислав Колячонок.

Также с мая 2017-го Д.Басков является заместителем председателя Федерации хоккея Беларуси и членом исполкома Национального олимпийского комитета.

Как сообщал ранее официальный сайт ХК "Динамо-Минск", А.Курилец покинул пост гендиректора клуба "по личной инициативе в связи с окончанием контракта".

Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно подвергал критике игру минских «динамовцев. В частности, в конце сентября, принимая с докладом министра внутренних дел, председателя наблюдательного совета клуба "Динамо-Минск" Игоря Шуневича, глава государства сказал: ""Как-то "колбасит" эту команду с начала года и в предсезонку".

На прошлой неделе руководитель белорусской федерации хоккея Геннадий Савилов попросил прощения у болельщиков и специалистов за неудачное выступление минского "Динамо" на старте сезона-2018/2019 в КХЛ.

"Я бы хотел попросить прощения у всех белорусских болельщиков за выступление минского "Динамо", - заявил Г.Савилов на пресс-конференции в Минске.

Руководитель ФХРБ также сообщил, что в ближайшее время ожидаются изменения в тренерском штабе ХК "Динамо-Минск". "Уже идет работа в этом направлении", - сказал он, однако называть фамилии кандидатов на пост главного тренера не стал.

"Терпеть дальше такое безобразие никто не хочет. Но вопрос не в том, терпеть или нет. А в том, чтобы гарантированно сделать что-то, чтобы изменения привели к успеху", - продолжил Г.Савилов. "Очень легко заменить одного специалиста на другого, не изменив при этом эффект", - отметил он.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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У хоккейного клуба «Динамо-Минск» появился новый генеральный директор, сообщает официальный сайт ХК. «Наблюдательный совет ЗАО ХК «Динамо-Минск» назначил нового...
 
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