Лидеры РФ, Турции, Франции и ФРГ подтвердили свое неприятие применения химоружия какой-либо из сторон в Сирии

Президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили о поддержке политического процесса в Сирии при содействии ООН, говорится в принятом по итогам переговоров на четырехстороннем саммите по Сирии в Стамбуле Совместном заявлении президентов и канцлера, опубликованном на сайте Кремля.

"Президенты и Канцлер: (...) заявили о своей поддержке всеохватному, осуществляемому под руководством и при активном участии самих сирийцев политическому процессу при содействии ООН и призвали конфликтующие стороны к активному участию в нем; призвали к формированию и скорому созыву, с учетом обстоятельств, до конца года Конституционного комитета в Женеве, который обеспечит проведение конституционной реформы, подготавливая почву для свободных и справедливых выборов под надзором ООН и в соответствии с самыми высокими международными стандартами транспарентности и подотчетности, при предоставлении всем сирийцам, включая членов диаспоры, права принимать в них участие", - говорится в Совместном заявлении.

Согласно документу, участники саммита "отметили важность принятия мер по укреплению доверия с целью содействовать жизнеспособности политического процесса и прочному прекращению огня, выразили поддержку усилиям по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести, предпринимаемых соответствующей Рабочей группой при участии экспертов ООН и МККК".