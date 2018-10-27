Встреча на все 100!



В рамках республиканского проекта «Встречи на все 100!» ребята из дружины имени Владимира Залевского Вердомичского ДС СШ встретились с писателем-краеведом Юрием Татариновым.

Это не первое знакомство с талантливым литератором. Писатель-краевед впервые посетил нашу школу в ноябре 2010 года. Затем приезжал в 2013-м. Сегодня он член Союза писателей Беларуси.

Юрий Аркадьевич познакомил учащихся, родителей и педагогов школы не только с героями своих произведений, но и презентовал новые книги «Старосветская Беларусь» и «О моей маме», которые вышли в свет в 2018 году.

Юрий Татаринов вспоминал о времени, проведенном на нашей малой родине. Работая над трилогией «Княгиня Менжинская», он жил некоторое время в бывшей усадьбе пана Толочко.

Во время увлекательной беседы писатель охотно отвечал на вопросы пионеров и участников любительского объединения «Современник» Вердомичского информационно-библиотечного центра. Ребят интересовали такие направления в творчестве Юрия Татаринова, как произведения-картинки из жизни белорусской глубинки, миниатюры и рассказы на исторические темы, литературные очерки о нашей малой родине. Спросили школьники и об исторических местах, связанных с жизнью великих людей, о которых писал Юрий Аркадьевич. Самые любознательные интересовались, какими наградами отмечены литературные заслуги писателя. Интересным получился рассказ гостя о том, как у него рождаются замыслы и идеи, с кем он сотрудничает, где находит легенды, которые потом обрабатывает и выносит на суд своих читателей.

В память о теплой встрече Юрий Аркадьевич подарил несколько экземпляров книг с автографом и добрыми пожеланиями школьной библиотеке.

Нам невероятно посчастливилось, что именно с нашей малой родиной связано творчество замечательного писателя, который при огромной занятости находит время для встреч с нами. Всем было интересно пообщаться с создателем популярных книг и узнать немало интересных фактов из истории Беларуси.

Алла СКИБИЦКАЯ,

библиотекарь информационно-библиотечного центра Вердомичского ДС СШ.