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Разбился вертолет владельца «Лестера»
28.10.2018 12:15 — Разное | Ежедневник
new.sportarena.com
Вертолет, принадлежавший президенту британского футбольного клуба «Лестер» тайскому бизнесмену Вишайу Шривадданапрабхе, разбился в субботу вечером неподалеку от стадиона «Кинг Пауэр».
Он упал на автостоянку сразу после взлета. После падения вертолет загорелся, сообщает
Официальных данных о судьбе пилота и пассажиров пока нет. По
Причиной крушения мог стать отказ хвостового винта,
Накануне «Лестер» провел игру с «Вест Хэмом», которая завершилась со счетом 1:1. При Шривадданапрабхе «Лестер» в 2016 г. стал чемпионом Англии по футболу. Бизнесмену также принадлежит компания King Power. Состояние Шривадданапрабхи, по данным Forbes, составляет 4,9 млрд долларов.
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Вертолет, принадлежавший президенту британского футбольного клуба «Лестер» тайскому бизнесмену Вишайу Шривадданапрабхе, разбился в субботу вечером неподалеку...
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