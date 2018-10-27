Доллар растет, а евро синхронно падает. Сохранится ли тенденция и что будет с рублем на предстоящей неделе?

Курс доллара на протяжении последних четырех торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже укреплялся, а евро — синхронно падал. Российский же рубль то падал , то укреплялся . Сохранится ли эта тенденция на предстоящей неделе и что будет с курсом белорусского рубля?



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Конец старого календарного месяца и начало нового в Беларуси нередко сопровождаются временным дефицитом валюты на внутреннем рынке, поэтому не исключено, что на предстоящей неделе белорусский рубль несколько ослабеет к валютной корзине. Динамика курсов валют по отдельности при этом будет зависеть от ситуации на внешних рынках. Курсы доллара и евро могут продемонстрировать заметные колебания, поскольку для обеих валют скопилось немало факторов риска, — отмечает Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade.

Эксперт обращает внимание, что курс доллара на международном рынке сейчас на полуторагодовых максимумах.

— Связано это, во-первых, с монетарной политикой Федеральной резервной системы США — ведомство продолжает постепенно повышать процентную ставку, и инвесторы ждут, что в декабре состоится четвертое повышение в 2018 году. При этом официальный прогноз ФРС на 2018 год предполагал три повышения процентной ставки. Тот факт, что реальность может оказаться лучше прогноза, оказывает доллару поддержку уже несколько месяцев. Кроме того, американское казначейство продолжает изымать с рынка ликвидность, «влитую» в систему еще во времена количественного смягчения экономики после финансового кризиса 2008−2009 годах. Этот фактор тоже способствует укреплению американской валюты.

При этом предстоящие промежуточные выборы в США не позволяют с уверенностью оценивать дальнейшие перспективы доллара как благоприятные, считает аналитик.

— Если республиканцы потеряют контроль над Конгрессом, СМИ могут опять начать активно муссировать тему импичмента Трампа, что вряд ли пойдет доллару на пользу. Кроме того, опасения внушает напряженность в отношениях между США и Китаем — КНР является крупнейшим держателем американских трежерис (обобщенное название долговых обязательств правительства США. - Прим.ред.), и это инструмент влияния на курс доллара в руках китайского правительства. Потенциальный масштабный «слив» бумаг может пошатнуть позиции американской валюты, — отмечает Жанна Кулакова. — Что касается евро, то он сейчас под давлением на фоне мягкой, «голубиной» риторики ЕЦБ и бюджетного кризиса в Италии. И что касается последнего обстоятельства — здесь тоже в любой момент все может измениться.

Эксперт прогнозирует, что наиболее вероятным сценарием на ближайшую неделю видится умеренное ослабление белорусского рубля к корзине и постепенный рост курса доллара.

— Евро при этом может продолжить снижение, а российский рубль остаться примерно на текущих позициях. Если геополитические и экономические форс-мажоры не внесут существенных корректив, диапазон колебаний курса белорусского рубля к доллару может составить 2,08−2,15, к евро — 2,35−2,42, к российскому рублю — 3,18−3,25.