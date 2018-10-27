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"Эти старички многое могут". Как два друга организуют туры на старых советских "мотоколясычах"

28.10.2018 12:20 — Разное | Tut.by  
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«Это же почти мини-танки — они и не такое могут», — с гордостью и каким-то ребяческим задором показывают фото Антон Пунченко и Игорь Лопатин. На снимке — увязший в грязи мотоцикл «Урал» с коляской. Фото сделано во время разведки маршрутов для мототуров, которые Антон и Игорь взялись проводить постоянно. Они рассказали TUT.BY, почему сесть на советский «колясыч» должен каждый и в чем кайф путешествий на них, причем в первую очередь — по Беларуси.

Антон и Игорь дружат давно — и между собой, и с техникой. У одного — СТО, второй занимается перевозками. Это, говорят, то, чем они зарабатывают на жизнь. А грядущие мототуры — это больше для души. И совсем немного — для бизнеса.

Как ни странно, история мототуров на российских мотоциклах с колясками началась со спортивных японских байков — «обычных, двухколесных», на которых друзья катались и катали ради удовольствия. Потом знакомый купил мотоцикл «Урал», и Антон с Игорем им заинтересовались. Настолько, что купили себе каждый по такому с коляской. Правда, с ними пришлось повозиться.


— Ремонт «старичков» занял какое-то время. В принципе, это несложно, если руки на месте. Но найти советские мотоциклы в хорошем состоянии сейчас сложно. А новые «Уралы», например, стоят 15 тыс. долларов, — говорит Игорь Лопатин. — Дороговато.

Эти же экземпляры — «Урал» и «Днепр» — обошлись друзьям примерно в тысячу долларов каждый. В них пришлось вложить не столько денег, сколько времени — но результат того стоит, говорят мототуристы.


Игорь Лопатин

— Мы катались бандой сами, катали друзей и знакомых. Посмотрели, что им это очень нравится — и появилась идея, что можно поднять это на другой уровень, — говорят друзья. — Мы сами туристы с опытом: и готовить можем, и баню полевую организовать. Да и опыт водительский уже есть.

Сейчас в мотопарке — «Днепр» Игоря и «Урал» Антона, которые стали первопроходцами проекта в буквальном смысле. На мотоциклы грузили все для палаточного лагеря, брали семьи и друзей — и ехали практически куда глаза глядят.

— Эти «старички» могут многое. Проедут туда, куда редкая машина доберется, — говорит Антон Пунченко. — Хорошая резина, крепкие руки и сноровка водителя — и можно ехать куда угодно.


Фото: vk.com/life_team_2018














Мототуры пока проходят в тестовом режиме: Антон с Игорем прокладывают маршруты и обкатывают их со знакомыми. Походных баек уже накопилась целая мотоколяска. Например, как-то друзья отправились ночью на разведку окрестностей, высмотрели «отличное место в рощице», а это оказалось кладбище. Или колесили по лесам и проселочным дорогам в темноте в поисках «соляного источника», а нашли старый колодец, в котором, по словам местного, «не одна девушка утопилась».

— На спортбайках свой кайф — скорость. На «колясычах» — эйфория от того, где ты можешь проехать, как ты преодолеваешь препятствия. «Колясычи» пусть и тихоходы, но практически вездеходы. Ехать по бездорожью без крыши над головой, когда тебе в лицо дует ветер — это свобода. На таком мотоцикле ты можешь все рассмотреть, а посмотреть есть на что, — говорят могилевчане.


Антон Пунченко

И это чистая правда. Водителю, конечно, приходится потрудиться. Но быть пассажиром в коляске — чистый релакс. Кто думает, что ехать в ней неудобно, не ездил вообще или ездил в неисправных. Пока мотоцикл с рычанием очень упорно — и не так уж и медленно — преодолевает все рытвины, ухабы, чувствуешь себя пассажиром на лодочной прогулке, только комфортнее.

Антон и Игорь собираются начать с мототуров по окрестностям Могилева, по Могилевской области. В будущем хотят доехать с мототуристами и до Брестской крепости — это обязательно. Объясняют:

— У нас многие знают о ней, но ни разу там не бывали. И в Каменецкой башне тоже: слышали, но не знают даже, как выглядит.













Могилевчане говорят, что особые ощущения испытываешь, когда добираешься до какого-нибудь глухого озера, где едва ли ступала нога редкого грибника или охотника, разбиваешь палатку и варишь на костре плов.

— Мы ведь все люди природы — потому нас туда так тянет из городов, потому так нравится сидеть у костра. Это совсем другие ощущения, — объясняет Игорь. — Не знаю, как проект будет выглядеть в будущем, но цель есть — и она понятна: дарить людям радость и показывать нашу красивую природу, наши замки, костелы, башни.

Зимние мототуры для «мотостаричков» тоже не проблема, но Антон с Игорем хотят основательно подготовиться: проложить маршруты, довести до идеала мотоциклы и, конечно, все оформить. А еще просчитать стоимость, потому что пока, весьма предварительно, вырисовывается тариф в 25 рублей с человека за турпоход без ночевки и пикника.

Потому что уверены: от желающих отправиться в мототур отбоя не будет, и к этому они должны быть готовы. Например, мототуры на «Уралах», которые организует сам завод-производитель, довольно популярны

К тому же ребята надеются, что за зиму найдут спонсора и единомышленников, которые поддержат их интерес к путешествиям на «колясычах». Еще в планах — обзавестись только «Уралами». А пока они постят фото подготовки к сезону в группах в соцсетях, снимают видео для блога и ждут весны.


 
Теги: Могилев
 
 
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TUT.BY узнал, почему сесть на "колясыч" должен каждый и в чем кайф путешествий на них, причем в первую очередь - по Беларуси.
 
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