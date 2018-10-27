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«Как две сестрички». Кристина Орбакайте показала, как провела выходные с мамой
Новости России. На днях у Кристины Орбакайте выдалась свободная минутка, и артистка решила зайти в гости к маме. После встречи певица разместила в Instagram фото, которое за 18 часов набрало более 220 тысяч «нравится».
Ранее поклонники Орбакайте считали, что она похожа на своего отца – Миколаса Орбакаса. Однако с возрастом женщина становится всё больше похожа на свою мать – Аллу Борисовну. И новое фото – очередное тому подтверждение.
«Выходной с мамой», –
Подписчики отметили сходство мамы с дочкой и пожелали им счастья.
«Милочки! Как две сестрички!»,
«Одно лицо, как Вы стали похожи на маму!»,
«Счастья вам»,
«С годами Кристина всё больше становится похожа на маму»,
«Как вы похожи! Счастья, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья вам, наши дорогие Алла и Кристина!».
Стоит отметить, что на этом фото певицы обошлись без макияжа. Возможно, именно благодаря этому сходство стало очевидно.
Осенью 2018 года фанаты удивились снимку Валерии.
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Новости России. На днях у Кристины Орбакайте выдалась свободная минутка, и артистка решила зайти в гости к маме. После встречи певица разместила в Instagram фото,...
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