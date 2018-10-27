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«Как две сестрички». Кристина Орбакайте показала, как провела выходные с мамой

28.10.2018 12:04 — Разное | СТВ  
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Новости России. На днях у Кристины Орбакайте выдалась свободная минутка, и артистка решила зайти в гости к маме. После встречи певица разместила в Instagram фото, которое за 18 часов набрало более 220 тысяч «нравится».  

Ранее поклонники Орбакайте считали, что она похожа на своего отца – Миколаса Орбакаса. Однако с возрастом женщина становится всё больше похожа на свою мать – Аллу Борисовну. И новое фото – очередное тому подтверждение.  

«Выходной с мамой», – написала Кристина.  

«Как две сестрички». Кристина Орбакайте показала, как провела выходные с мамой
Фото: instagram.com/orbakaite_k  

Подписчики отметили сходство мамы с дочкой и пожелали им счастья.  

«Милочки! Как две сестрички!»,  

«Одно лицо, как Вы стали похожи на маму!»,  

«Новая я». Кристина Орбакайте кардинально сменила имидж – теперь это короткая стрижка  

«Счастья вам»,  

«С годами Кристина всё больше становится похожа на маму»,  

«Как вы похожи! Счастья, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья вам, наши дорогие Алла и Кристина!».  

Стоит отметить, что на этом фото певицы обошлись без макияжа. Возможно, именно благодаря этому сходство стало очевидно.  

Осенью 2018 года фанаты удивились снимку Валерии. 

Артистка была очень похожа на Пугачёву – подробности здесь.  

 
 
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Новости России. На днях у Кристины Орбакайте выдалась свободная минутка, и артистка решила зайти в гости к маме. После встречи певица разместила в Instagram фото,...
 
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