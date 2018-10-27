Больше миллиона россиян попали в число невыездных из страны из-за долгов по кредитам

Более 1 млн россиян попали в число невыездных из-за долгов перед банками. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России. Женщины чаще мужчин попадают в число должников по кредитам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

По данным службы, на 1 сентября этого года приставы взыскивали с россиян 4,5 млн долгов перед кредитными организациями на 1,7 трлн рублей (почти 54,7 миллиарда белорусских рублей в пересчет).

«Каждый третий должник ограничен в праве на выезд за пределы Российской Федерации», — сообщили в ФССП. На 1 сентября в числе невыездных находилось порядка 1,3 млн кредитных должников. По каждому второму производству (46%) обращено взыскание на доходы должников, по каждому 17-му производству наложен арест на имущество должников.

В ФССП отметили, что не более 25% переданных приставам долгов перед банками реально обеспечены имуществом.

Ранее в ФССП сообщили, что на 1 сентября всего под ограничением выезда находились 2,8 млн должников различных категорий (алиментщики, должники по штрафам, кредитам и другие; на 1 сентября 2017 года — 1,6 млн). Больше всего постановлений об ограничении выезда было вынесено в Краснодарском крае, Москве, Башкирии, Татарстане и Московской области. Благодаря ограничению выезда с должников различных категорий в этом году взыскали почти 45 млрд рублей.

Женщины чаще мужчин попадают в число должников по кредитам, сообщили в ФССП.

Согласно данным службы, «по 2,4 млн исполнительным производствам (52%) о взыскании долгов перед кредитными организациями должниками являются женщины, по 2,2 млн (48%) должниками являются мужчины».

Больше всего долгов перед банками имеют россияне в возрасте от 30 до 42 лет. На них приходится 1,8 млн исполнительных производств о взыскании приставами долгов перед банками. На треть меньше должников перед банками в возрасте 42−54 лет (1,2 млн исполнительных производств или 26%), почти вполовину меньше долгов у россиян в возрасте 54−66 лет (953 тыс. исполнительных производств или 21%).

На молодых россиян — в возрасте от 18 до 30 лет — приходится лишь 13% долгов перед банками (584 тыс. исполнительных производств). Самыми дисциплинированными являются пенсионеры — на граждан старше 66 лет приходится лишь 37 тыс. исполнительных производств по взысканию долгов перед кредитными организациями или менее 1%.