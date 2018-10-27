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Производители шампиньонов в Беларуси присматриваются к российскому рынку

28.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Комплекс по выращиванию шампиньонов открыли в Беларуси, первый урожай уже на прилавках магазинов Гродно и Минска. В планах производителей 95% продукции поставлять в Россию. Перспективы грибного бизнеса оценила корреспондент телеканала «МИР 24» Элеонора Лутович. 

Грибы снимают в перчатках, по возможности в одно касание. Такая кропотливая работа не для мужских нервов, здесь трудятся женщины. 

Ольга Гордейчик к своим новым обязанностям еще привыкает. На предприятии она чуть больше месяца. Как растут шампиньоны, раньше не знала, и столько грибов в одном месте не видела.

«Тут сложности никакой нет. Но первое время было страшно. Почему? Понятия никакого не имели. Грибы, и грибы. А сейчас и калибровочка, и размерчики, и укладочка», – рассказывает она. 

На уборку есть не больше пяти дней, иначе грибы перерастут и потеряют товарный вид. Чистят и сортируют их на месте. Полные ящики отправляют в холодильник. Не для хранения, а чтобы остановить рост. В тепле даже у срезанных шампиньонов раскрываются шляпки.

Прелесть шампиньонов в том, что их можно есть сырыми и прямо с грядки. Продукт экологически чистый, растет на компосте из куриного помета.

С одной грядки собирают три урожая, затем грибницы с питательной средой меняют. Отработанный компост вместе с корешками шампиньонов вывозят на поля как органическое удобрение. Перед тем как завести в камеру новый грунт, помещение моют и обрабатывают. 

Рабочие руки на предприятии нужны только для сбора грибов. Растут шампиньоны за закрытыми дверями, в полной темноте.

«С рабочего места технолога можно управлять всеми камерами выращивания. Регулировать все показатели – температуру, воздух, температуру компоста влажность», – объясняет технолог Константин Куц.

…На этих грядках грибы появятся не раньше, чем через две с половиной недели. К тому времени закончат сбор в других камерах. Белорусские шампиньоны уже можно найти на прилавках здешних магазинов. Производители готовятся к поставкам продукции на российский рынок.



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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Первыми продукцию нового грибного комплекса оценили жители Гродно и Минска. В Россию планируется поставлять 95% будущих урожаев.
 
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