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В Чернобыле растет популяция нетипичного для Полесья животного
Ученых очень заинтересовало, что в условиях загрязненных радиацией территорий размножается внесенный в Красную книгу вид - лошадь Пржевальского
Природные условия зоны отчуждения оказались очень комфортными для проживания лошадей Пржевальского, и их популяция возросла в несколько раз. К такому выводу пришли ученые украинско-польской экспедиции, сообщается на сайте Госагентства по управлению зоной отчуждения.
Специалисты Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника отмечают, что лошадь Пржевальского - нетипичный вид для украинского Полесья и то, как эти животные освоились в условиях зоны отчуждения, очень интересует ученых, особенно учитывая радиационное загрязнение территории.
Группа ученых из Чернобыльского заповедника, биосферного заповедника Аскания-Нова, Института зоологии им.Шмальгаузена и Варшавского естественного университета уже много лет исследует чернобыльскую популяцию лошадей Пржевальского. По их наблюдениям, указанный вид не собирается покидать территорию зоны отчуждения.
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Ученых очень заинтересовало, что в условиях загрязненных радиацией территорий размножается внесенный в Красную книгу вид - лошадь Пржевальского
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