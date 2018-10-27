﻿ В Чернобыле растет популяция нетипичного для Полесья животного. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Чернобыле растет популяция нетипичного для Полесья животного

28.10.2018 13:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Ученых очень заинтересовало, что в условиях загрязненных радиацией территорий размножается внесенный в Красную книгу вид - лошадь Пржевальского

В Чернобыле растет популяция нетипичного для Полесья животного
Природные условия зоны отчуждения оказались очень комфортными для проживания лошадей Пржевальского, и их популяция возросла в несколько раз. К такому выводу пришли ученые украинско-польской экспедиции, сообщается на сайте Госагентства по управлению зоной отчуждения.

Специалисты Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника отмечают, что лошадь Пржевальского - нетипичный вид для украинского Полесья и то, как эти животные освоились в условиях зоны отчуждения, очень интересует ученых, особенно учитывая радиационное загрязнение территории.

Группа ученых из Чернобыльского заповедника, биосферного заповедника Аскания-Нова, Института зоологии им.Шмальгаузена и Варшавского естественного университета уже много лет исследует чернобыльскую популяцию лошадей Пржевальского. По их наблюдениям, указанный вид не собирается покидать территорию зоны отчуждения.

Лошадь Пржевальского - последний вид диких лошадей на планете. В естественной среде был истреблен человеком в ХХ веке, занесен в международную Красную книгу с природоохранным статусом "на грани исчезновения".

В зону отчуждения этот вид завезли в 1998 году из биосферного заповедника Аскания-Нова. Это была единственная свободная популяция лошадей Пржевальского, которая в то время насчитывала 20 особей. Сейчас, по подсчетам ученых, она выросла как минимум до 110 особей.


 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученых очень заинтересовало, что в условиях загрязненных радиацией территорий размножается внесенный в Красную книгу вид - лошадь Пржевальского
 
Новости дня
Новости разные
 
Есть весомые свидетельства, что герпес ведет к Альцгеймеру. Что теперь?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика