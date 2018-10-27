Соседние с Беларусью страны ночью перевели часы

"Белсат" . В ночь на воскресенье Латвия, Литва, Польша и Украина перевели часы — на один час назад. Россия, как и Беларусь, не переводят стрелки, пишет





После перевода следующая разница во времени в Беларуси с соседними странами:





Латвия, Литва, Украина – 1 час

Польша – 2 часа

Россия – время как в Беларуси.





Поезда – согласно новому расписанию





В связи с этим Белорусская железная дорога корректирует расписание движения пассажирских поездов, сообщает пресс-служба железной дороги.





С 29 октября поезд № 86/85 Минск-Киев будет отправляться из Минска в 22:40, как обычно, и прибывать в Киев в 7:55 (ранее 08:56). В обратном направлении поезд будет отправляться в 21:09 (сейчас — в 22:34), а время прибытия в Минск останется прежним — 8:38.





Поезд № 805/806 Минск-Вильнюс будет отправляться из Минска в 7:35, а прибывать на конечную станцию на час раньше — в 9:05 (сейчас — 10:05). Из Вильнюса поезд отправится в 18:30 (сейчас — в 19:30), а в Минск он прибудет без изменений — в 22:00.





С 27 октября поезд № 87/88 Минск-Рига будет отправляться из Минска без изменений в 20:38, а время прибытия в Ригу изменится с 08:28 на 7:30. В обратном направлении поезд будет отправляться из Риги в 19:20 и прибывать в Минск в 7:50.





Корректируется расписание поездов пересадочного сообщения Минск- Брест № 727/728 и № 128/127 Брест-Варшава.





Из Минска поезд № 727 Минск-Брест будет отправляться в 10:55 и прибывать в Брест в 14:31, в свою очередь из Бреста до Варшавы поезд № 127 Брест-Варшава будет отправляться в 15:23 и прибывать в Варшаву в 17:25.





Из Варшавы поезд № 128 будет отправляться в 8:25 и прибывать в Брест в 14:49. В Минск поезд № 726 будет отправляться из Бреста в 15:15 и прибывать в Минск в 18:49.





После перехода соседей на зимнее время изменится время отправления и прибытия поездов международного соединения, которые идут транзитом через Беларусь в страны Западной Европы. Также будет скорректировано расписание некоторых поездов региональных и межрегиональных линий, курсирующих по территории страны.