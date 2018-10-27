Что не сгнило, то сгорит: сводка МЧС подтвердила пожар на Оршанском инструментальном заводе

Напомним, что восстановлением этого предприятия занимается все высшее руководство страны. Причем не один год. Именно поэтому «Оршанский инструментальный» стало именем нарицательным – при лукашенковском руководстве что бы ни делали, везде и всюду получается Оршанский инструментальный.

Сайт МЧС подтвердил ЧП на предприятии, модернизация которого находится на личном контроле главы государства. Звонок в противопожарную службу поступил в 10-31. Сотрудники завода сообщали, что произошло возгорание где-то в вентиляционной шахте. Как выяснилось, пожар произошел в неэксплуатируемой покрасочной камере. Причина пожара пока не установлена.

