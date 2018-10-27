Как Москва навязывает Минску новую оборонную стратегию

Доктрина с партизанами





Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России 26 октября в Минске рассмотрели ход согласования проекта Военной доктрины Союзного государства. В мероприятии участвовали представители министерств обороны, внутренних дел, министерств транспорта и пограничных служб двух союзных стран, сообщила пресс-служба собрания.





Проект доктрины представят 13 декабря на заседании Совета министров Союзного государства. В случае одобрения её подпишут президенты двух стран.





Действующая Военная доктрина Союзного государства, принятая в 2001 году, считается устаревшей. Россия настаивает на утверждении нового документа, в котором было бы прописано всё связанное с совместными военными силами — региональной группировкой войск Республики Беларусь и Российской Федерации.





Беларусь в 2016 году приняла собственную Военную доктрину. Её разработку президент Александр Лукашенко инициировал в 2014-м под впечатлением от конфликта между Россией и Украиной. В результате в доктрине впервые появилось упоминание «гибридной войны», а НАТО перестало рассматриваться как главная угроза белорусскому суверенитету.





После 2014 года в Беларуси по распоряжению Лукашенко и под его личным контролем стали быстрыми темпами создавать «силы территориальной обороны». По сути — заранее сформированные из резервистов и прошедшие специальную подготовку партизанские отряды, которые в случае войны должны быстро вооружиться и действовать на оккупированной территории.









Примечательно, что учения белорусской территориальной обороны проводились вдоль восточной границы страны. Прозрачный намек на то, откуда в реальности может исходить угроза.





— В 2014 году Лукашенко был очень напуган: он вдруг понял, что Путину совершенно ничто не помешает при желании захватить всю Беларусь по «крымско-донбасскому» сценарию. Тогда началось создание образцов новой белорусской военной техники — совместно с Китаем (РСЗО «Полонез») и Украиной (развитие ПТРК «Скиф», создание крылатой ракеты «Бусел»), — рассказал «Открытым медиа» белорусский военный эксперт Сергей Марцелев. — В 2015 году, перед очередными перевыборами, Лукашенко отказался от размещения в Беларуси российской военной базы.





Хотя все было согласовано, под соответствующими документами стояли подписи Путина и Медведева. Теперь, напоминая о польской инициативе по созданию американской базы, в Кремле снова предлагают Минску принять на белорусской земле российскую базу. Только теперь такая возможность будет заранее заложена в межправительственном документе — Военной доктрине Союзного государства.





А значит, если Лукашенко опять вздумает отказаться, то Москва сможет предъявить ему «невыполнение союзных обязательств». Ровно то, в чем сам белорусский президент многократно упрекал руководство России.





Послание с неясным адресатом





Обсуждению доктрины предшествовало заявление, вызвавшее большой резонанс в Минске. В интервью телеканалу «Беларусь 1» 21 октября прибывший в Минск новый российский посол Михаил Бабич заявил: «Нападение на Беларусь … будет расцениваться как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями».





По мнению Бабича, планы увеличить американский воинский контингент вблизи границ России и Беларуси только навредят безопасности соседних стран.





— Потому что уж точно ни для Польши, ни для сопредельных государств <…>, где эти базы разворачиваются, ничего хорошего такое противостояние не принесет, — считает он.





Обсуждая безопасность западных границ Союзного государства Бабич напомнил: «Мы — Союзное государство, у нас союзнические отношения, единая военная политика, которая гарантирует абсолютную безопасность для наших граждан».





Создавалось впечатление, что Бабич то ли отвечал кому-то, то ли по-новому позиционировал Россию в регионе.





Самое очевидное — ответ на высказывания Лукашенко, прозвучавшие 5 октября. Тогда, посещая один из армейских полигонов в Брестской области, белорусский президент заявил:





— Не факт, что нам помогут, если вдруг что-то случится. Примеров предостаточно. Мы видим поведение некоторых союзников. Ну, кроме России, наверное, нам рассчитывать не на кого. И даже на Россию мы не можем на сто процентов положиться. Хорошо, сегодня Путин и прочие, он понимает нас, я понимаю его. Мы вместе как-то действуем (и то не всегда). А что будет завтра? Поэтому надо иметь самое необходимое свое оружие — стрелковое, для мобильных войск технику — то, что мы можем создавать. И модернизировать до современного уровня ту технику, которая у нас имеется.





До этого года Лукашенко называл Россию главным и безоговорочным союзником Беларуси, а в этом году уже не первый раз высказался на тему её «ненадежности».





Возможно, высказывание Бабича было ответом американцам. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, выступая на мероприятии Атлантического совета 19 октября, заявил, что сегодня национальный суверенитет и территориальная целостность приграничных с Россией государств, таких как Украина, Грузия и даже Беларусь, «являются надежным бастионом, который защищает от российского неоимпериализма».





Белорусский «балкон»





Согласно оборонным концепциям, принятым в России после 1991 года, считалось, что держать крупную группировку российских войск на западном направлении больше нет смысла. Холодная война закончена, Запад теперь не враг, угрозы идут из Южной Азии.





— Отсюда и выстраивание оборонной политики: создание ОДКБ и заключение различных военно-политических договоров с Минском (например, о единой системе ПВО). Беларусь де-факто взяла на себя обязательства по защите западных границ России, и Кремлю было выгоднее помогать Минску экономически, чем тратить большие сумм на содержание собственных войск в Смоленской и Брянской областях, — говорит Сергей Марцелев. — Но 2014 год все поменял. Запад снова враг, НАТО снова движется на восток, уже американцы в Польше, Румынии и Прибалтике, а Лукашенко оказался не таким уж надежным партнером. Так что российские военные решили: пора возвращаться на территорию Беларуси.





Проблема в том, что сами белорусы НАТО не боятся — ни власти, ни простые люди, которые часто и свободно ездят в Польшу и Литву. Если что и испугало белорусов за последние годы — так это события на Украине.





— В Беларуси американская военная база в Польше пугает разве что штатных пропагандистов государственных СМИ, и то пока им методички не поменяли. Глава МИДа Владимир Макей прежде не раз заявлял, что Минск больше не рассматривает НАТО как угрозу, — объяснила «Открытым медиа» белорусский политолог Светлана Гречулина. — Но в Беларуси обратили внимание, что посол РФ говорит о ней не как об отдельном независимом государстве, а как о части России. Или как о некой территории, на которой Россия готова с кем-то воевать, причем не спрашивая мнения самих белорусов.





24 октября в Беларусь приехал министр обороны Сергей Шойгу и тоже поднял вопрос о возможном российском ответе на появление американской базе в Польше.





— В этих условиях мы вынуждены принимать ответные меры и должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях, — сказал Шойгу. Очевидный намек на желание российских военных прописаться в Беларуси.





— Российские генералы и стратеги давно имеют виды на белорусский плацдарм. Но в Беларуси ни оппозиции, ни руководству страны никаких дивидендов от размещения российской базы не будет. Лукашенко хорошо понимает, что пусти в огород россиян с оружием — будет как на Украине, — резюмирует Александр Класковский, политический обозреватель.





От того, подпишет ли Александр Лукашенко новую «союзную» Военную доктрину без особых возражений или начнет торговаться, во многом и будут зависеть дальнейшие отношения Минска и Москвы, считают опрошенные «Открытыми медиа» эксперты. Лукашенко сопротивляется планам России по размещению военной базы и взамен предлагает усиливать белорусскую составляющую региональной группировки войск Союзного государства. То есть поставлять ей современное российское оружие, проводить совместные учения, — но не более того.



