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В Минске идет шествие памяти предков "Дзяды" (он-лайн)

28.10.2018 12:00 — Разное | Партизан  
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В Минске проходит акция в день памяти предков «Дзяды».

В Минске идет шествие памяти предков "Дзяды" (он-лайн)
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
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В 12 часов колонна шествием двинулась от завода «Луч» к урочищу Куропаты — месту захоронения жертв сталинских репрессий, где в 15 часов начнется митинг. Организатором акции, как и в прошлые годы, выступила Консервативно-христианская партия — БНФ, которую возглавляет Зенон Позняк, живущий сегодня в эмиграции. Акция разрешена Мингорисполкомом.



Трансляция телеканала "Белсат" 

 

Участники акции собрались возле завода «Луч», многие пришли с бело-красно-белыми флагами. На бульваре Толбухина стояло два автозака, сотрудники милиции в штатском наблюдали за сбором участников, пишет TUT.BY.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

К «Лучу» пришел сопредседатель оргкомитета по созданию партии БХД активист Павел Северинец, он раздал участникам акции листовки с просьбой принять участие в «Курапацкай варце» — дежурстве возле ресторана «Поедем, поедим», который активисты пикетируют уже пять месяцев.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В акции участвует чуть более 100 человек. Среди пришедших — бывший милиционер, сотрудник ЦИП на Окрестина Михаил Громыко. «Первый раз участвую в „Дзядах“, если бы пришел раньше, уволили бы раньше. Об увольнении, кстати, не жалею: в милиции многие думают, как я, только боятся говорить — ведь там и зарплата стабильная, и квартиру построить можно. Видел тут сегодня несколько знакомых правоохранителей, и они меня, но не здоровались». На пикеты к ресторану в Куропаты после увольнения из милиции Михаил не ходит. «У нас матриархат — жена не пускает», — смеется Громыко.
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Фото Ольги Офицеровой,  "Наша Ніва"

 
Теги: Минск
 
 
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