Пьяный заплыв: один погиб, трое в реанимации

В Брестском областном управлении МЧС сообщили, что прибывшая на место группа спасения достала из водохранилища и передала бригадам скорой помощи четверых мужчин. Один из них, 1973 года рождения, был без сознания. Спасти его не удалось.





Троих пострадавших 1982, 1984 и 1986 годов рождения с диагнозом «общее переохлаждение, алкогольная интоксикация» доставили в реанимационное отделение Березовской районной больницы.