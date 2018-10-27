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Пьяный заплыв: один погиб, трое в реанимации

28.10.2018 11:55 — Разное | Партизан  
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Вчера около 18.30 в Березовский районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о ЧП на Селецком водохранилище. В 700 метрах от берега перевернулась алюминиевая лодка, четыре человека оказались в воде.

В Брестском областном управлении МЧС сообщили, что прибывшая на место группа спасения достала из водохранилища и передала бригадам скорой помощи четверых мужчин. Один из них, 1973 года рождения, был без сознания. Спасти его не удалось. 

Троих пострадавших 1982, 1984 и 1986 годов рождения с диагнозом «общее переохлаждение, алкогольная интоксикация» доставили в реанимационное отделение Березовской районной больницы.
 
 
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Вчера около 18.30 в Березовский районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о ЧП на Селецком водохранилище. В 700 метрах от берега перевернулась...
 
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