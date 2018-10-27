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Ярославль вздрогнул? ММЗ представил новую модель двигателя и назвал его создание прорывом

28.10.2018 11:21 — Разное | Партизан  
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На Минском моторном заводе состоялась презентация и торжественный запуск нового малолитражного четырехцилиндрового двигателя MMZ-3,6DTI. Завод относит создание этого двигателя к числу своих важнейших достижений в 2018 году. Более того, называет это прорывом.

Двигатель MMZ-3,6DTI – принципиально новая, прорывная разработка в ряду продукции, производимой ММЗ. Cообщается, что новейшая разработка позволит Минскому моторному заводу эффективно конкурировать с производителями двигателей в странах СНГ. В частности, MMZ-3,6DTI станет альтернативой двигателям серии 534 производства Ярославского моторного завода.

Изначально двигатель создавался по специальному заказу для нового погрузчика ОАО «Амкодор». Но область применения MMZ-3,6DTI шире и распространяется на тракторы, дорожно-строительную технику. Возможна его автомобильная модификация с установкой на автомобили «ГАЗон-Next».

Технические характеристики двигателя MMZ-3,6DTI: рабочий объем – 3,6 л, номинальная мощность – 120 л.с., номинальная частота вращения – 2200 об/мин, топливная аппаратура – Common Rail. Предусмотрена возможность форсирования мощности до 180 л.с. и достижения экологического уровня Stage 5, - сообщила пресс-служба Минского моторного завода.

 
 
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На Минском моторном заводе состоялась презентация и торжественный запуск нового малолитражного четырехцилиндрового двигателя MMZ-3,6DTI. Завод относит создание...
 
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