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Бизнесмен Израилевич поругался с активистом Мотолько из-за неправильной парковки
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Ведущий Юрий Таболин
Через полчаса ему позвонили и сказали, чтобы он немедленно убрал машину. На ответ Юрия о том, что «вы же паркуетесь как хотите, вот и я поставил» он услышал в свой адрес нецензурную лексику и фразу: «Тебя не зря природа обделила». Юрий пошёл посмотреть, кому принадлежит авто − оказалось, бизнесмену Аркадию Израилевичу, известному по
Бизнесмен в комментариях на Facebook уточнил, что он сейчас не в городе. Но Юрий объяснил, что нигде и не указывал, что он разговаривал конкретно с Израилевичем. И добавил, что «возможно, Bentley управляли не вы и звонили не вы».
На форуме «Онлайнера»
Что было дальше:
Израилевич
Бизнесмен сказал, что помогает людям с инвалидностью согласно 300-му указу. Израилевич заявил, что готов «оказать ему [Таболину] материальную поддержку: на реабилитацию, операцию, не знаю, в чём он может нуждаться».
Уже потом во время обсуждения в комментариях Аркадий Израилевич предложил Юрию Таболину работу.
Дальше он ответил комментатору, который спросил, «откуда столько злости и зависти у людей вокруг?»
Потом он предложил Юрию заняться сексом с женщиной. В этом же комментарии отметил общественного активиста Антона Мотолько, который активно обсуждал с другими пользователями этот инцидент.
Дальше грубости полетели в обе стороны между Мотолько и Израилевичем.
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