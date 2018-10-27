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Бизнесмен Израилевич поругался с активистом Мотолько из-за неправильной парковки

28.10.2018 12:49 — Разное | KYKY  
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Ведущий Юрий Таболин рассказал на своей странице в Facebook историю о том, как он захотел припарковаться на плоложенном ему месте для людей с инвалидностью, но там уже стоял Bentley с номером 7777 AM-7. Записки с телефоном на авто не было, поэтому Юрий решил «поджать»: припарковался так, чтобы Bentley не смог бы выехать.

Через полчаса ему позвонили и сказали, чтобы он немедленно убрал машину. На ответ Юрия о том, что «вы же паркуетесь как хотите, вот и я поставил» он услышал в свой адрес нецензурную лексику и фразу: «Тебя не зря природа обделила». Юрий пошёл посмотреть, кому принадлежит авто − оказалось, бизнесмену Аркадию Израилевичу, известному по истории с рестораном «Поедем поедим» в Куропатах.

Бизнесмен в комментариях на Facebook уточнил, что он сейчас не в городе. Но Юрий объяснил, что нигде и не указывал, что он разговаривал конкретно с Израилевичем. И добавил, что «возможно, Bentley управляли не вы и звонили не вы». 

На форуме «Онлайнера» нашлись фотографии инцидентп. На них видно, что парковка действительно переполнена, и Юрию больше негде стать. 

Что было дальше: 

Израилевич прокомментировал ситуацию «Нашай Нiве». Он сказал, что не был в городе, и не знает, как всё произошло: «Может там водитель кого подбросил, вышел ненадолго, а здесь его подловили? Я не знаю». Он не понимает, почему Таболин не вызвал ГАИ, которая разобралась бы в ситуации. И отметил, что «подключились сейчас Мотолько разные (я его не знаю, только слышал немного) − собирают баллы и лайки».

Бизнесмен сказал, что помогает людям с инвалидностью согласно 300-му указу. Израилевич заявил, что готов «оказать ему [Таболину] материальную поддержку: на реабилитацию, операцию, не знаю, в чём он может нуждаться». 

Уже потом во время обсуждения в комментариях Аркадий Израилевич предложил Юрию Таболину работу.

Дальше он ответил комментатору, который спросил, «откуда столько злости и зависти у людей вокруг?» 

Потом он предложил Юрию заняться сексом с женщиной. В этом же комментарии отметил общественного активиста Антона Мотолько, который активно обсуждал с другими пользователями этот инцидент. 

Дальше грубости полетели в обе стороны между Мотолько и Израилевичем.

Читайте по теме: Куропаты, расстрелы и ресторан. Семь цитат из интервью Израилевича

 
 
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Ведущий Юрий Таболин рассказал на своей странице в Facebook историю о том, как он захотел припарковаться на плоложенном ему месте для людей с инвалидностью, но там уже...
 
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