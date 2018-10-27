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Баста на концерте в Минске спел с шестилетним мальчиком

28.10.2018 11:42 — Разное | KYKY  
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В конце сентября Баста в шоу «Вечерний Ургант» Баста пообещал, что на концерте в Минске 27 октября споёт с шестилетним мальчиком Ваней. И не обманул − они вместе исполнили песню «Сансара», а зрители кричали Ване, что он молодец.

Как пообещал

В «Вечернем Урганте» есть рубрика «Теле S.O.S.», в которой рители присылают ведущему какие-то просьбы − например, помочь сфотографироваться со знаменитостью. Вот и Ваня из Минска рассказал, что любит песни Басты с пяти лет, и очень хочет на его минском концерте спеть вместе какую-нибудь песню. Музыкант известен своей любовью к детям, и это уже не первый случай, чтобы он брал их на сцену, поэтому пообещал Ване исполнить его желание.

Как исполнил желание

TUT.by опубликовал видео с концерта. Ваню поставили в самый центр сцены, и часть «Сансары» он исполнял сам, пока Баста стоял в сторонке.

 
Теги: Минск
 
 
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В конце сентября Баста в шоу «Вечерний Ургант» Баста пообещал, что на концерте в Минске 27 октября споёт с шестилетним мальчиком Ваней. И не обманул − они вместе...
 
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