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Блогер проверил новый смартфон iPhone XR на прочность
Фото: AFP 2018 / Noah Berger
Мужчина попытался как можно сильнее согнуть смартфон, а также подверг его испытанию огнем. В обоих случаях гаджет полностью прошел проверку.
Блогер также протестировал экран iPhone XR на устойчивость к повреждениям, поцарапав его сначала стальным стержнем, а затем — канцелярским ножом. На стекле остались заметные царапины от обоих инструментов.
Кроме того, JerryRigEverything предпринял попытку снять краску с корпуса смартфона с помощью лезвия, однако для этого ему понадобилось приложить значительные усилия.
[media=https://ria.ru/technology/20181028/1531626731.html]
Apple 12 сентября представила сразу три новые модели смартфонов: iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Официальные продажи начались в России 28 сентября.
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Блогер JerryRigEverything провел несколько тестов на новом iPhone XR.
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