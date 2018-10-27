Два семилетних мальчика изнасиловали одноклассницу после просмотра порно

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Два семилетних жителя Южной Австралии изнасиловали шестилетнюю девочку в школе после просмотра порно на телефоне. Об этом пишет Daily Mail.Инцидент произошел на детской площадке в лютеранской школе.Отмечается, что после случившегося девочка ушла из школы.Также сообщается, что ее обидчиков не смогут привлечь к ответственности, так как им меньше 10 лет.Эксперт по кибербезопасности, которая общалась с матерью потерпевшей, считает, что мальчиков должны были наказать, несмотря на их юный возраст. Так как, по ее мнению, это довольно-таки тяжкое преступление.— возмутилась Маклин.После ее вмешательства в это дело, полиция запустила расследование и ведет допрос его участников и свидетелей.