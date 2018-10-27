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Два семилетних мальчика изнасиловали одноклассницу после просмотра порно

28.10.2018 13:17 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Инцидент произошел на детской площадке в лютеранской школе.

Два семилетних жителя Южной Австралии изнасиловали шестилетнюю девочку в школе после просмотра порно на телефоне. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел на детской площадке в лютеранской школе.

Отмечается, что после случившегося девочка ушла из школы.

Также сообщается, что ее обидчиков не смогут привлечь к ответственности, так как им меньше 10 лет.

Эксперт по кибербезопасности Сьюзан Маклин, которая общалась с матерью потерпевшей, считает, что мальчиков должны были наказать, несмотря на их юный возраст. Так как, по ее мнению, это довольно-таки тяжкое преступление.

"Школа полностью скрыла этот инцидент", — возмутилась Маклин.

После ее вмешательства в это дело, полиция запустила расследование и ведет допрос его участников и свидетелей.

 
 
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Инцидент произошел на детской площадке в лютеранской школе.
 
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