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Два семилетних мальчика изнасиловали одноклассницу после просмотра порно
Иллюстративное фото
Два семилетних жителя Южной Австралии изнасиловали шестилетнюю девочку в школе после просмотра порно на телефоне. Об этом пишет Daily Mail.
Инцидент произошел на детской площадке в лютеранской школе.
Отмечается, что после случившегося девочка ушла из школы.
Также сообщается, что ее обидчиков не смогут привлечь к ответственности, так как им меньше 10 лет.
Эксперт по кибербезопасности Сьюзан Маклин, которая общалась с матерью потерпевшей, считает, что мальчиков должны были наказать, несмотря на их юный возраст. Так как, по ее мнению, это довольно-таки тяжкое преступление.
"Школа полностью скрыла этот инцидент", — возмутилась Маклин.
После ее вмешательства в это дело, полиция запустила расследование и ведет допрос его участников и свидетелей.
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Инцидент произошел на детской площадке в лютеранской школе.
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