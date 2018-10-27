21-летняя студентка по глупости попала в тюрьму, где охрана довела её до суицида



Фото © Facebook

"Обыски должны были быть случайными, но она была лёгкой мишенью. Проходило обучение женщин-офицеров, и Кэти выбрали для проверки. После этого она совершенно обезумела — она стояла голой перед толпой людей, пока они болтали".

Мама погибшей

Фото © Facebook

"Над Кэтти издевались и постоянно ругали, но всем было наплевать. Она стала терять свои волосы и говорила, что с ней обращаются как с куском мяса. Во время последнего визита я заметила, что с ней что-то не так — она выглядела измученной и не спала".

Мама погибшей

Фото © Facebook

Девушке приходилось раздеваться каждый раз и стоять перед группой женщин-офицеров, которые таким образом издевались над ней.21-летняя студентка покончила с собой после того, как её заставляли обнажаться перед тюремными надзирателями во время каждой проверки. Кэти Аллан настолько переживала, что потеряла около 80% волос. При этом девушка оказалась за решёткой за пьяное вождение: Кэти сбила 15-летнего подростка, его здоровью ничего не угрожает, сообщает The Sun.Родители погибшей считают, что из-за своего мягкого характера Кэти стала жертвой постоянных издевательств. После каждого посещения её тщательно обыскивали, но девушка была слишком запуганной и не стала жаловаться.Кэти приговорили к 16 месяцам тюремного заключения после того, как она сбила 15-летнего подростка, и тот потерял сознание. Девушка скрылась с места преступления, однако свидетели успели запомнить номер её автомобиля. Родители Кэти и пострадавшего мальчика умоляли выпустить её из тюрьмы, однако судья был непреклонен.Оказалось, что перед тем, как покончить с собой, Кэти узнала от двух тюремных офицеров, что её переводят в другую тюрьму. Девушка была так напугана, что решила свести счёты с жизнью.