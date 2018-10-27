ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

21-летняя студентка по глупости попала в тюрьму, где охрана довела её до суицида

28.10.2018 13:15 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото © Facebook
Девушке приходилось раздеваться каждый раз и стоять перед группой женщин-офицеров, которые таким образом издевались над ней.
21-летняя студентка покончила с собой после того, как её заставляли обнажаться перед тюремными надзирателями во время каждой проверки. Кэти Аллан настолько переживала, что потеряла около 80% волос. При этом девушка оказалась за решёткой за пьяное вождение: Кэти сбила 15-летнего подростка, его здоровью ничего не угрожает, сообщает The Sun.

Родители погибшей считают, что из-за своего мягкого характера Кэти стала жертвой постоянных издевательств. После каждого посещения её тщательно обыскивали, но девушка была слишком запуганной и не стала жаловаться.

"Обыски должны были быть случайными, но она была лёгкой мишенью. Проходило обучение женщин-офицеров, и Кэти выбрали для проверки. После этого она совершенно обезумела — она стояла голой перед толпой людей, пока они болтали".


Мама погибшей


21-летняя студентка по глупости попала в тюрьму, где охрана довела её до суицида

Фото © Facebook

Кэти приговорили к 16 месяцам тюремного заключения после того, как она сбила 15-летнего подростка, и тот потерял сознание. Девушка скрылась с места преступления, однако свидетели успели запомнить номер её автомобиля. Родители Кэти и пострадавшего мальчика умоляли выпустить её из тюрьмы, однако судья был непреклонен.

"Над Кэтти издевались и постоянно ругали, но всем было наплевать. Она стала терять свои волосы и говорила, что с ней обращаются как с куском мяса. Во время последнего визита я заметила, что с ней что-то не так — она выглядела измученной и не спала".


Мама погибшей


21-летняя студентка по глупости попала в тюрьму, где охрана довела её до суицида

Фото © Facebook

Оказалось, что перед тем, как покончить с собой, Кэти узнала от двух тюремных офицеров, что её переводят в другую тюрьму. Девушка была так напугана, что решила свести счёты с жизнью.

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото © Facebook Девушке приходилось раздеваться каждый раз и стоять перед группой женщин-офицеров, которые таким образом издевались над ней.21-летняя студентка...
 
Новости дня
Новости разные
 
Восьмимесячная девочка убита в Лунинце, подозреваемые – мать и знакомый семьи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика