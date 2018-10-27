Есть весомые свидетельства, что герпес ведет к Альцгеймеру. Что теперь?

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Периоды стресса могут активизировать вирус герпеса, и это порой имеет далеко идущие последствия для мозга человека

Новые лекарства?

Более 30 млн человек по всему миру страдают болезнью Альцгеймера, наиболее распространенной формой деменции. К сожалению, это заболевание не лечится, есть только лекарства, которые способны облегчить его симптомы.Однако результаты моего исследования показывают: способ лечить Альцгеймер есть.Мной получено самое весомое на сегодняшний день свидетельство того, что именно вирус герпеса может быть причиной Альцгеймера.Это означает, что для лечения деменции можно будет применить эффективные и безопасные антивирусные препараты. Возможно, мы даже будем прививать детей от Альцгеймера.Вирус, причастный к болезни Альцгеймера, ВПГ-1, вирус простого герпеса первого типа, известен давно. Большинство детей заражается им в раннем детстве, и затем он остается доминантным в периферической нервной системе (часть нервной системы, находящаяся за пределами головного и спинного мозга).Время от времени, когда человек переживает стрессовую ситуацию, вирус активизируется и вызывает ту самую простуду на губах. В 1991 году мы обнаружили, что у многих пожилых людей ВПГ-1 присутствует также в головном мозге. А в 1997 году нам удалось продемонстрировать, что возникает серьезный риск заболевания Альцгеймером, если вирус присутствует в мозге людей, обладающих геном, известным как APOE4.Вирус может активизироваться в мозгу, причем неоднократно, и повреждения, судя по всему, имеют кумулятивный, накопительный характер. Вероятность того, что болезнь Альцгеймера разовьется, в 12 раз выше у тех, у кого есть ген APOE4 и кто является носителем ВПГ-1 в мозгу, чем у тех, кто не обладает ни тем и ни другим.В дальнейшем как мы, так и другие исследователи обнаружили, что заражение вирусом ВПГ-1 клеточных культур становится причиной накопления бета-амилоидов и атипичных тау-протеинов. Накопление этих белков в мозге характерно для болезни Альцгеймера.Мы считаем, что ВПГ-1 - главный фактор, способствующий заболеванию Альцгеймером. Он проникает в мозг пожилых людей по мере того, как их иммунная система с возрастом слабеет.После этого он создает пребывающую в латентном, скрытом состоянии инфекцию, из которой активизируется при переживании некоторых событий, например, при стрессе, а также в случае ослабления иммунной системы или воспалении мозга, вызванном другой инфекцией.Активизация ведет к непосредственному вирусному повреждению инфицированных клеток и к вызванному вирусом воспалению.Мы полагаем, что повторяемая активизация ВПГ-1 имеет кумулятивный эффект, повреждения накапливаются и в итоге ведут к болезни Альцгеймера у людей с геном APOE4.Предположительно, Альцгеймер развивается в мозгу таких людей из-за более быстрого накопления токсичных продуктов или из-за более слабой способности их организма устранять повреждения.Собранные данные дают основание предположить, что для лечения болезни Альцгеймера можно использовать противовирусные средства. Основные такие средства, которые безопасны в применении, препятствуют образованию новых вирусов и таким образом ограничивают масштаб вирусных повреждений.В одном из более ранних исследований мы обнаружили, что ацикловир, противовирусный препарат, особенно эффективный в отношении вирусов простого герпеса, блокирует воспроизведение ДНК вируса ВПГ-1 и снижает уровень бета-амилоидов и тау-протеинов в клеточных культурах, зараженных ВПГ-1.Тут важно подчеркнуть, что все исследования, включая наше собственное, пока демонстрируют только связь между вирусом герпеса и болезнью Альцгеймера, они еще не доказывают то, что вирус - настоящая причина этой болезни.Возможно, для того, чтобы доказать, что микроб - причина болезни, существует единственный способ. Для этого надо продемонстрировать, что количество случаев заболевания значительно уменьшается либо вследствие воздействия на микроб специальным противомикробным препаратом, либо специальной вакцинацией против этого микроба.Примечательно, что успешное предотвращение заболеваемости Альцгеймером с помощью определенных противогерпесных препаратов уже было продемонстрировано во время широкомасштабного демографического исследования на Тайване.Остается надеяться, что схожие результаты мы получим и в других странах.