На трассе Р28 в ДТП при лобовом столкновении погибли четыре человека, в том числе ребенок

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констатировал Денис.уточнил молодой человек.Следственно-оперативная группа работает на месте ДТП, в результате которого погибли четыре человека. По предварительной информации, еще пять человек доставлены в учреждение здравоохранения.Один из свидетелей произошедшего сообщает, что в аварию под Радошковичами попали автомобили Mazda 626 и Volkswagen Jetta.рассказала Onliner.by официальный представитель Минского областного управления МЧС— сообщила, представитель ГАИ Минского района.Пять пострадавших в ДТП около Радошковичей находятся в тяжелом состоянии, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун. Она рассказала, что среди пострадавших двое детей. Одного малыша, которому 1,5 года, доставили в областную детскую клиническую больницу. Сейчас медики проводят комплекс обследований, чтобы исключить внутренние травмы. Второй, которому десять лет, находится в РНПЦ неврологии и нейрохирургии. У него открытый оскольчатый перелом голени. Сейчас ребенок находится в операционной. Что касается взрослых пациентов, две женщины доставлены в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска, третья — в Минскую областную больницу. У пострадавших сочетанные травмы, закрытые и открытые ЧМТ, травмы конечностей. Медики оказывают всю необходимую помощь.