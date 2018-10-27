|
На трассе Р28 в ДТП при лобовом столкновении погибли четыре человека, в том числе ребенок
Фото: onliner.by
«Около пяти часов вечера проезжали мимо „Линии Сталина“. Буквально в трех-четырех километрах от комплекса в Молодечненском направлении уперлись в пробку. Когда подъехали ближе, увидели, что причиной затора стало лобовое столкновение автомобилей. Машины были в таком состоянии, что на ходу определить марку не получилось», — констатировал Денис.
— Авария произошла на опасном участке дороги — об этом предупреждал соответствующий знак. Но, видимо, кто-то не обратил внимания на этот сигнал. На месте происшествия было пять автомобилей скорой помощи (часть из них на видео не попала, так как успела уехать) и три машины МЧС. Спасатели проводили работы по деблокированию пострадавших. Машины оказались буквально смяты, — уточнил молодой человек.
Следственно-оперативная группа работает на месте ДТП, в результате которого погибли четыре человека. По предварительной информации, еще пять человек доставлены в учреждение здравоохранения.
Один из свидетелей произошедшего сообщает, что в аварию под Радошковичами попали автомобили Mazda 626 и Volkswagen Jetta.
— В МЧС сообщение о ДТП поступило в 16:27. Расчеты выехали на место. Спасателями из одного автомобиля был извлечен ребенок. Ребенка передали бригаде скорой помощи, — рассказала Onliner.by официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.
— 27 октября 2018 года около 16:30 на 35-м км автодороги Минск — Молодечно — Нарочь, вблизи поворота на поселок Лисицы, водитель автомобиля Volkswagen Jetta двигался в направлении города Минска по укрепленной обочине. Навстречу ему двигался автомобиль Mazda. По неизвестным причинам водитель автомобиля Mazda выехал на полосу встречного движения — произошло лобовое столкновение. В результате ДТП четверо человек погибли (оба водителя, пассажирка и ребенок из автомобиля Mazda). 5 человек получили травмы различной степени тяжести — все пассажиры из автомобиля Volkswagen (в том числе ребенок в возрасте полутора лет, который находился на руках у матери), а также женщина и ребенок 7 лет из автомобиля Mazda. Все они доставлены в медучреждения.
ГАИ обращается к гражданам, которые стали свидетелями указанного ДТП либо располагают какими-либо сведениями, способствующими восстановлению объективной картины произошедшего, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 8 (029) 368-26-27, 8 (017) 302-54-69, — сообщила Екатерина Сильченко, представитель ГАИ Минского района.
Дополнено
Пять пострадавших в ДТП около Радошковичей находятся в тяжелом состоянии, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун. Она рассказала, что среди пострадавших двое детей. Одного малыша, которому 1,5 года, доставили в областную детскую клиническую больницу. Сейчас медики проводят комплекс обследований, чтобы исключить внутренние травмы. Второй, которому десять лет, находится в РНПЦ неврологии и нейрохирургии. У него открытый оскольчатый перелом голени. Сейчас ребенок находится в операционной. Что касается взрослых пациентов, две женщины доставлены в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска, третья — в Минскую областную больницу. У пострадавших сочетанные травмы, закрытые и открытые ЧМТ, травмы конечностей. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Серьезная авария произошла сегодня днем на трассе Р28.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)