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"Крумкачы" досрочно вышли в первую лигу

28.10.2018 12:44 — Разное | UDF  
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Фото из архива
Футбольный клуб "Крумкачы" досрочно оформил выход в первую лигу. В следующем сезоне они будут выступать в более продвинутом дивизионе. Вместе с "воронами" прописку в Д2 получил и ФК "Рух".

В 28-м туре чемпионата второй лиги "Крумкачы" обыграли "Горки" (1:0), а "Рух" был сильнее "Энергетика-БГАТУ" (2:0). "Рух" занимает первое место в турнирной таблице Д3 (64 очка), а за ним следуют "Крумкачы" (63 очка). Оба клуба уже недосягаемы для конкурентов, поэтому переходят в первую лигу.

В этом году "Крумкачей" исключили из высшей лиги, так как они не смогли выполнить условия лицензирования АБФФ. Команде пришлось менять юридическую форму и заявляться во вторую лигу.

"Крумкачы" существуют с 2011 года. Сначала они играли в любительском чемпионате, а в 2014 году заявились во вторую лигу, которую успешно прошли за один сезон. Через год они играли в первой лиге, а в 2016 году завоевали право выступать в элитном дивизионе.

 
 
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Футбольный клуб "Крумкачы" досрочно оформил выход в первую лигу.
 
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