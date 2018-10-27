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Лысый мужчина гулял в мини-юбке по Бресту

28.10.2018 12:42 — Разное | UDF  
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Фото: brestcity.com
И попал в РОВД.

Необычного человека заметили днем 27 октября в Бресте случайные прохожие.


В микрорайоне «Восток» по улице ходил мужчина... в мини-юбке. Есть видео: Прогулка не осталась незамеченной. Мужчину в итоге увидели милиционеры (а может кто позвонил и сообщил) и отвели в Московский РОВД.\


 
Теги: Брест
 
 
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Необычного человека заметили днем 27 октября в Бресте случайные прохожие.
 
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