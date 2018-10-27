|
Лысый мужчина гулял в мини-юбке по Бресту
Фото: brestcity.com
Необычного человека заметили днем 27 октября в Бресте случайные прохожие.
В микрорайоне «Восток» по улице ходил мужчина... в мини-юбке. Есть видео: Прогулка не осталась незамеченной. Мужчину в итоге увидели милиционеры (а может кто позвонил и сообщил) и отвели в Московский РОВД.\
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычного человека заметили днем 27 октября в Бресте случайные прохожие.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)