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Экскурсовод в Несвижском дворце назвала белорусский язык крестьянским
Фото: 321.by
"Экскурсовод немного испортила настроение ("белорусский язык начал формироваться в середине XIX века","белорусский язык — это диалект польского языка", "русский язык — крестьянский язык", "Статут ВКЛ написан на церковном языке или на старославянском языке" и т. п. бред", — делится впечатлениями Егор.
Подобные заявления могут повлечь разбирательство по статье 9.22 Административного кодекса — прецеденты уже были. За публичное оскорбление государственного языка в Беларуси можно получить штраф до 245 рублей ($120).
Экскурсия, о которой идёт речь, происходила днём 25 октября. Чтобы разобраться в ситуации, Еврорадио связалось с руководством заповедника "Несвиж".
"Все экскурсоводы проверены и никакой отсебятины быть не может, — говорит директор заповедника Сергей Климов. — Это дикость. Если информация подтвердится, то сотрудник больше работать не будет. У нас проводится тестирование сотрудников... увольняют за меньшее: тот, кто смотрит на часы и выпроваживает людей из залов — сразу увольняется".
Еврорадио будет следить за ситуацией.
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На экскурсии для российских туристов по Несвижском дворце экскурсовод назвала белорусский язык "польским диалектом". С
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