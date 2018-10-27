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Экскурсовод в Несвижском дворце назвала белорусский язык крестьянским

28.10.2018 12:40 — Разное | UDF  
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Фото: 321.by
На экскурсии для российских туристов по Несвижском дворце экскурсовод назвала белорусский язык "польским диалектом". Свидетелем этого стал физик Егор Лебедок.

"Экскурсовод немного испортила настроение ("белорусский язык начал формироваться в середине XIX века","белорусский язык — это диалект польского языка", "русский язык — крестьянский язык", "Статут ВКЛ написан на церковном языке или на старославянском языке" и т. п. бред", — делится впечатлениями Егор.

Подобные заявления могут повлечь разбирательство по статье 9.22 Административного кодекса — прецеденты уже были. За публичное оскорбление государственного языка в Беларуси можно получить штраф до 245 рублей ($120).

Экскурсия, о которой идёт речь, происходила днём ​​25 октября. Чтобы разобраться в ситуации, Еврорадио связалось с руководством заповедника "Несвиж".

"Все экскурсоводы проверены и никакой отсебятины быть не может, — говорит директор заповедника Сергей Климов. — Это дикость. Если информация подтвердится, то сотрудник больше работать не будет. У нас проводится тестирование сотрудников... увольняют за меньшее: тот, кто смотрит на часы и выпроваживает людей из залов — сразу увольняется".

Еврорадио будет следить за ситуацией.

 
 
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На экскурсии для российских туристов по Несвижском дворце экскурсовод назвала белорусский язык "польским диалектом". С
 
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