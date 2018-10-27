Ярославль вздрогнул? ММЗ представил новую модель двигателя и назвал его создание прорывом

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Двигатель MMZ-3,6DTI – принципиально новая, прорывная разработка в ряду продукции, производимой ММЗ. Cообщается, что новейшая разработка позволит Минскому моторному заводу эффективно конкурировать с производителями двигателей в странах СНГ. В частности, MMZ-3,6DTI станет альтернативой двигателям серии 534 производства Ярославского моторного завода.Изначально двигатель создавался по специальному заказу для нового погрузчика ОАО «Амкодор». Но область применения MMZ-3,6DTI шире и распространяется на тракторы, дорожно-строительную технику. Возможна его автомобильная модификация с установкой на автомобили «ГАЗон-Next».Технические характеристики двигателя MMZ-3,6DTI: рабочий объем – 3,6 л, номинальная мощность – 120 л.с., номинальная частота вращения – 2200 об/мин, топливная аппаратура – Common Rail. Предусмотрена возможность форсирования мощности до 180 л.с. и достижения экологического уровня Stage 5, - сообщила пресс-служба Минского моторного завода.