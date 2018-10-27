

Фото: Reuters

'Helicopter crash' outside Leicester City stadium pic.twitter.com/57G68HhX40 — Andy Beechey (@AndyBeech43) 27 октября 2018 г.



Dreadful news regarding the helicopter crash and ensuing fire outside Leicester City's King Power Stadium.



🙏 that the occupants somehow are OK



Pictures from Sky Sports News pic.twitter.com/Ox2mnRRcuf — Dave Roberts ( burnleystats ) ⚽🎙📈 (@DLRbrts) 27 октября 2018 г.



Трагедия в английском футболе: после матча 10-го тура чемпионата Англии между "Лестером" и "Вест Хэмом" возле домашнего стадиона клуба "Кинг Пауэр" потерпел крушение вертолет, на борту которого находился владелец английского футбольного клуба "Лестер" тайский миллиардерОчевидцы рассказали, что 8-ми местный вертолет поднялся с футбольного поля после окончания матча, внезапно накренился и упал в районе служебной парковки. От удара борт загорелся, спасателям потребовалось около 20 минут, чтобы справиться с огнем.​Запах горящего топлива ощущался в районе трагедии несколько часов.​Тайский миллиардер - владелец сети магазинов беспошлинной торговли "Кинг Пауэр" - приобрел английский клуб в 2010 году за 39 миллионов фунтов.При Шривадданапрабхе "лисы" в 2016 году стали чемпионом Англии по футболу, впервые за 132-летню историю клуба выиграв Премьер-лигу.Вишай прилетал на каждую домашнюю игру своего клуба на личном вертолете. По неподтвержденной информации, вместе с Шривадданапрабхом погибла и его дочь.Последний матч, который наблюдал владелец "Лестера", "лисы" сыграли с со счетом 1:1.