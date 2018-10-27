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Миллиардер и владелец "Лестера" разбился после матча с "Вест Хэмом"
Фото: Reuters
Трагедия в английском футболе: после матча 10-го тура чемпионата Англии между "Лестером" и "Вест Хэмом" возле домашнего стадиона клуба "Кинг Пауэр" потерпел крушение вертолет, на борту которого находился владелец английского футбольного клуба "Лестер" тайский миллиардер Вишай Шривадданапрабха.
Очевидцы рассказали, что 8-ми местный вертолет поднялся с футбольного поля после окончания матча, внезапно накренился и упал в районе служебной парковки. От удара борт загорелся, спасателям потребовалось около 20 минут, чтобы справиться с огнем.
Запах горящего топлива ощущался в районе трагедии несколько часов.
Тайский миллиардер - владелец сети магазинов беспошлинной торговли "Кинг Пауэр" - приобрел английский клуб в 2010 году за 39 миллионов фунтов.
При Шривадданапрабхе "лисы" в 2016 году стали чемпионом Англии по футболу, впервые за 132-летню историю клуба выиграв Премьер-лигу.
Вишай прилетал на каждую домашнюю игру своего клуба на личном вертолете. По неподтвержденной информации, вместе с Шривадданапрабхом погибла и его дочь.
Последний матч, который наблюдал владелец "Лестера", "лисы" сыграли с со счетом 1:1.
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Английская Премьер-лига принесла соболезнования "всем, кого коснулся инцидент".
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