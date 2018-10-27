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Максим Галкин показал, как живет без жены
Фото: Sputnik / Виктор Толочко
Максим Галкин на время гастролей в немецком Бремене поселился в доме фермера Ганса, чтобы не отвыкать от обстановки, к которой привык в своей российской "деревне". Об этом пародист лично сообщил своим фанатам.
Поклонники его супруги Аллы Пугачевой, обеспокоенные слухами о разладе в звездном семействе, внимательно искали хоть какой-то намек в новом ролике на развитие событий. И были огорчены. В своем рассказе Максим Галкин трижды упоминает окружающих его гусей, дважды – овец, один раз – Валерия Леонтьева, который сейчас тоже гастролирует по Германии, но живет в 5-звездном отеле. И ни одного слова про Аллу Борисовну.
А вот фанаты телеведущей Юлии Барановской, которой приписывают беременность от Максима Галкина, свою порцию "воды на мельницу" из уст Максима получили. В конце видеозаписи Галкин глубокомысленно излагает: "кесарю – кесарево, но не сечение…"
Видеоролик Максима Галкина в Instagram уже посмотрели около миллиона человек и оставили более 2 тысяч комментариев. А вот следующая запись – аплодисменты после сольного концерта – вызвала куда меньший интерес у фанатов: 450 тысяч просмотров и всего 150 комментариев.
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В каких условиях артист живет во время гастролей, поклонники узнали из очередного ролика.
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