﻿ Максим Галкин показал, как живет без жены. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Максим Галкин показал, как живет без жены

28.10.2018 12:15 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Sputnik / Виктор Толочко
В каких условиях артист живет во время немецких гастролей, поклонники его творчества узнали из очередного ролика в Instagram.

Максим Галкин на время гастролей в немецком Бремене поселился в доме фермера Ганса, чтобы не отвыкать от обстановки, к которой привык в своей российской "деревне". Об этом пародист лично сообщил своим фанатам.

Поклонники его супруги Аллы Пугачевой, обеспокоенные слухами о разладе в звездном семействе, внимательно искали хоть какой-то намек в новом ролике на развитие событий. И были огорчены. В своем рассказе Максим Галкин трижды упоминает окружающих его гусей, дважды – овец, один раз – Валерия Леонтьева, который сейчас тоже гастролирует по Германии, но живет в 5-звездном отеле. И ни одного слова про Аллу Борисовну.

А вот фанаты телеведущей Юлии Барановской, которой приписывают беременность от Максима Галкина, свою порцию "воды на мельницу" из уст Максима получили. В конце видеозаписи Галкин глубокомысленно излагает: "кесарю – кесарево, но не сечение…"


Видеоролик Максима Галкина в Instagram уже посмотрели около миллиона человек и оставили более 2 тысяч комментариев. А вот следующая запись – аплодисменты после сольного концерта – вызвала куда меньший интерес у фанатов: 450 тысяч просмотров и всего 150 комментариев.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В каких условиях артист живет во время гастролей, поклонники узнали из очередного ролика.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как Москва навязывает Минску новую оборонную стратегию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика