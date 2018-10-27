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Граница в панике: говорят о новом лимите на топливо при въезде в Польшу

28.10.2018 12:06 — Разное | UDF  
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На спецфорумах о пересечении границы пишут о новом лимите в 600 литров топлива в месяц и ограничении на поездки раз в 72 часа с полным баком.

Завсегдатаи белорусско-польской границы сообщают о новом лимите на провоз топлива, который якобы вводит Польша, передает корреспондент Sputnik.

Сообщения о лимитах появляются на специализированных форумах о границе с вечера минувшей среды. Побывавшие на границе приводят слова польских таможенников о том, что въезжать в Польшу с полным баком беспошлинно можно будет раз в 72 часа. При этом лимит по топливу в месяц должен составлять 600 литров.

Вступает в силу такое нововведение якобы с 1 ноября этого года. Причем пока неизвестно, касается ли оно только легковых автомашин, или затронет и грузоперевозчиков.

Официальной информации по поводу новых ограничений польская сторона пока не предоставляла.

Ранее Польша уже ввела ограничение на беспошлинный провоз топлива. На сегодняшний день весь транспорт, который пересекает границу Польши, может провести не более 200 литров топлива без уплаты пошлин. Такое решение было принято польским Минфином в рамках ужесточения контроля ввоза топлива из Беларуси, России и Украины.

Ранее в Польше подсчитали, что "черный рынок" топлива составляет в стране порядка 7% бензина и 10% "солярки", ущерб от него оценивается примерно миллиард долларов в год.

 
 
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На спецфорумах о пересечении границы пишут о новом лимите в 600 литров топлива в месяц.
 
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