Солигорчанин Иван Баранчик стал чемпионом мира по боксу. Видео боя

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Белорусский боксер Иван Баранчик победил шведа Энтони Йигита в четвертьфинале World Boxing Super Series (WBSS) и в бою за титул IBF в первом полусреднем весе.

Комментаторы отмечают динамичность и зрелищность поединка. Швед-левша предпочел действовать прямыми ударами с дальней дистанции. А наш соотечественник - Иван Баранчик по прозвищу "Зверь" - работал на средней ударами снизу и сбоку. Уже после первого раунда Йигит получил гематому и рассечение под левым глазом, а в 7 раунде врач остановил бой.

Таким образом, 25-летний белорус, для которого поединок с Йигитом стал 19 в карьере, стал новым чемпионом мира и вышел в полуфинал турнира WBSS. Уроженец Солигорска уже несколько лет живет в США, тренируется у знаменитого тренера Педро Диаса и выступает на профессиональном ринге, пишет Sputnik Беларусь.

В другом четвертьфинале WBSS и бою за титул временного чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе американец Реджис Прогрейс победил единогласным решением судей британца Терри Флэнагана.

В новом сезоне WBSS в одной весовой категории выступают сразу два белоруса - кроме Ивана Баранчика за кубок Мозаммеда Али также борется и Кирилл Релих, который в четвертьфинале встречался с Эдуардом Трояновским. Для 38-летнего Трояновского поражение от Релиха стало вторым на профессиональном ринге при 27 победах (24 нокаутом).

Slutsk-Gorod.by