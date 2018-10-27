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Суета вокруг капусты. Что почем покупали на региональной ярмарке в Слуцке

28.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Суета вокруг капусты. Что почем покупали на региональной ярмарке в Слуцке

В Минской области продолжается череда осенних региональных ярмарок. Одну из таких 27 октября принял Слуцк. Участвовали представители Клецкого, Копыльского, Любанского, Несвижского, Слуцкого, Солигорского, Стародорожского, Столбцовского, Узденского районов, а также Могилевской и Брестской областей. Что почем могли приобрести слутчане и гости города и чем удивляли продавцы, узнала корреспондент МЛЫН.BY.

Несмотря на негостеприимную погоду — с утра было всего 6 градусов тепла и сильный ветер — на ярмарке собралось столько народу, что яблоку негде упасть. Дети пританцовывают под звуки веселой музыки из переносных динамиков, а взрослые стараются поскорей сторговаться.

Суета вокруг капусты. Что почем покупали на региональной ярмарке в Слуцке

— Хотите, налью чайку горячего? — радушно встречает покупателей представитель рыбхоза деревни Красная Слобода, что под Солигорском. — Я сам к холоду привыкший, меня не пронимает, а вас могу угостить!

С таким подходом от клиентов нет отбоя: за свежим карпом по 3 рубля 30 копеек и щукой по 6 рублей за кило выстроилась очередь. Многие берут по несколько килограммов — впрок. Пенсионерка Валентина Семеновна приехала аж из Копыля. Говорит, на таких торговых площадках можно прилично сэкономить — даже если брать в расчет потраченные на дорогу деньги. И тут же делится секретом рачительной хозяйки:

— Свежую рыбку почистить, разделать и заморозить. Головы карпа хорошо на жарку идут — настоящий деликатес получается. А еще я люблю солить рыбку: берете три средние тушки карпа, режете на кусочки и в маринад из соли и сахара. Поверьте, с отварной картошкой идет не хуже покупной сельди!

Суета вокруг капусты. Что почем покупали на региональной ярмарке в Слуцке

Дальше Валентина Семеновна собирается за мясом и дает наказ:

— Тут свинину не берите — она на 60 копеек дороже. Пройдите дальше, в палатках у Слуцка и Столбцов можно хороший кусочек по 6 рублей за кило купить.

Получив строгую инструкцию, отправляемся изучать мясной ассортимент. У продавцов — изобилие: тут и разделка свинины, и говядина, и курица, и даже индейка с крольчатиной. Цены и правда совсем не кусаются: от 6 до 7 рублей за килограмм свиной лопатки против 7,50-8 магазинных, куриные окорочка по четыре с небольшим вместо привычных пяти рублей за килограмм. Впрочем, в этом и суть ярмарок — дать возможность каждому покупателю приобрести товары чуточку дешевле, чем обычно. Продавцы за счет увеличения объемов продаж тоже не в накладе.

Кстати, об объемах. Интересной особенностью нынешней ярмарки в Слуцке стал неожиданный ажиотаж вокруг торговых рядов с белокочанной капустой. Овощ брали даже не килограммами — мешками. У прилавка представителей Клецкого района и вовсе собралась огромная толпа.

Суета вокруг капусты. Что почем покупали на региональной ярмарке в Слуцке

— Из-за жаркого и сухого лета в Слуцком районе на многих подворьях капуста не уродилась. А мы привыкли к голубцам, к горячим щам, к квашеной капусте — вот и закупаем, чтобы на зиму хватило, — объясняют покупатели. — Зная нашу беду, некоторые продавцы взвинтили цены, но хватает на ярмарке и тех, у кого за 35-40 копеек можно килограмм приобрести. За мешок весом в 37-38 килограммов рублей 15 выходит.

Цены на ярмарке в целом приятные, но глобальных скидок все-таки ждать не приходится. Существенно дешевле разве что продукция местного производства. А вот заполонившие нынче рынок краснодарские помидоры стоят стандартно: от 2 рублей за маленькие и вяленькие плоды и от 3 — за те, что покрупнее.

Суета вокруг капусты. Что почем покупали на региональной ярмарке в Слуцке

Но посетить ярмарку стоит хотя бы для того, чтобы прикупить что-нибудь необычное. Например, копченого речного амура или восточную пахлаву, разноцветную халву и сладкую чурчхелу. А для настоящих эстетов в Слуцк из Могилевской области привезли вязаные из шерсти носки, гольфы, тапочки, варежки и перчатки — как раз то, что нужно в холодную погоду.

Суета вокруг капусты. Что почем покупали на региональной ярмарке в Слуцке

Поблизости — ряды с мягкими игрушками из Жлобина. Тут и торговля, и развлечение в одном лице — беспроигрышная лотерея. К разноцветным пушистым зверям нерешительно подходит девушка, покупает билетик за 3 рубля и вытягивает мехового зайца.

Суета вокруг капусты. Что почем покупали на региональной ярмарке в Слуцке

— Это у меня сегодня первый клиент, торговля не особо идет, — разводит руками продавец. — Все заняты покупкой продуктов, не до развлечений людям, наверное.

Не шибко много покупателей и у прилавка с медом. Но пчеловод и продавец в одном лице слутчанин Максим уверен: его товар для ценителей, своего покупателя точно найдет.

Суета вокруг капусты. Что почем покупали на региональной ярмарке в Слуцке

— Есть мед разнотравный, майский рапсовый, разнотравный с гречкой и разнотравный с донником. В общем, все, что растет на полях Слуцкого района. Перевозим пасеку от одного цветочного поля к другому. Так что за качество продукта ручаюсь. Цена за литр — от 12 до 16 рублей, в магазинах обычно процентов на 30 дороже, — отмечает пчеловод.

Ближе к обеду ярмарка потихоньку начинает стихать. На прилавках остается все меньше товаров, а уставшие люди лишь мельком бросают взгляды на ценники. И только довольные покупатели капусты развозят полные мешки по разным концам города.

Екатерина Сурма
МЛЫН.BY

 
 
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В Минской области продолжается череда осенних региональных ярмарок. Одну из таких 27 октября принял Слуцк. Несмотря на негостеприимную погоду — с утра было всего 6...
 
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