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Восьмимесячная девочка убита в Лунинце, подозреваемые – мать и знакомый семьи

28.10.2018 13:13 — Разное | Интерфакс  
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УСК по Брестской области устанавливает обстоятельства убийства ребенка в Лунинце, сообщил Следственный комитет в своем телеграмм-канале.

«По данным следствия, 27 октября текущего года, около 19 часов, 28-летний житель Лунинца, придя домой, обнаружил труп дочери с признаками насильственной смерти», - говорится в сообщении.

«В это время в квартире находились 25-летняя мать ребенка и  47–летний знакомый семьи, которые были в состоянии алкогольного опьянения», - рассказали в СК.

УСК по Брестской области по данному факту возбуждено уголовное дело по п.2, п.6, ч.2 ст.139 УК Республики Беларусь. По подозрению в совершении указанного преступления задержаны мать ребенка и ее знакомый, проинформировали в комитете.

Там отметили, что указанная семья состоит на учете, как находящаяся в социально опасном положении. 

«В настоящее время следователи проводят неотложные следственные действия. Координацию работы следственно-оперативной группы на месте происшествия осуществлял начальник УСК по Брестской области Александр Рахманов», - говорится в сообщении СК.

 
 
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УСК по Брестской области устанавливает обстоятельства убийства ребенка в Лунинце, сообщил Следственный комитет в своем телеграмм-канале. «По данным следствия, 27...
 
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