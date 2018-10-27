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Бывший лидер Каталонии объявил о создании новой партии

28.10.2018 13:04 — Разное | Интерфакс  
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Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон, находящийся сейчас в Бельгии, объявил о создании новой партии "Национальный зов", сообщает в воскресенье британская газета "Гардиан".

Первая встреча сторонников этой партии прошла накануне в каталонском городе Манреса, неподалеку от которого находится тюрьма, в которой заключены лидеры партий и организаций, принимавших активное участие в подготовке и проведении референдума о независимости региона 1 октября прошлого года. Этот референдум в Мадриде признали незаконным.

"Год назад мы решили, что продолжим бороться, несмотря на условия и обстоятельства, и что мы посвятим себя построению лучшего государства, республики", - сказал К.Пучдемон, обращаясь к участникам встречи по видеосвязи.

В то же время, отмечает "Гардиан", многие из бывших сподвижников К.Пучдемона за прошедший год приняли более умеренные и прагматичные взгляды и отказались примыкать к новой партии.

 
 
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Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон, находящийся сейчас в Бельгии, объявил о создании новой партии "Национальный зов", сообщает в...
 
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