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В зоне ЧС на Кубани продолжаются аварийно-восстановительные работы

28.10.2018 12:24 — Разное | Интерфакс  
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Электроснабжение полностью восстановлено в 14 населенных пунктах Краснодарского края, оказавшихся в зоне паводка, водоснабжение возобновлено в четырех, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по краю в воскресенье.

В результате ЧС в Туапсинском, Апшеронском районах и городе Сочи энергоснабжение было нарушено в 16 населенных пунктах, в шести населенных пунктах - водоснабжение, говорится в сообщении.

В воскресенье, по информации пресс-службы, в зоне ЧС будут продолжены активные аварийно-восстановительные работы на объектах инфраструктуры и в жилом секторе, мероприятия по организации жизнеобеспечения пострадавшего населения в пунктах временного размещения.

Продолжают работу комиссии по оценке ущерба. По результатам их работы признаны пострадавшими 2365 домовладений. По данным на воскресенье, единовременную материальную помощь в сумме 10 тыс. рублей получили 558 человек.

К ликвидации последствий стихии привлечены более 2,2 тыс. человек и около 400 единиц техники.

По информации Минэнерго РФ, на утро воскресенья без электроэнергии в зоне подтопления в Краснодарском крае оставались 3,4 тыс. человек.

Как сообщалось, в результате ливневых дождей, которые обрушились на регион 24 и 25 октября, наиболее сильно пострадали три района края - Туапсинский, Апшеронский районы и Сочи. В зоне подтопления оказались 29 населенных пунктов с населением более 5 тысяч человек, 2365 жилых дома. Было нарушено железнодорожное сообщение.

В результате ЧС шесть человек погибли, судьбу еще двоих неизвестна.

С 25 октября в границах Туапсинского, Апшеронского районов и города-курорта Сочи введен режим чрезвычайной ситуации.

 
 
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Электроснабжение полностью восстановлено в 14 населенных пунктах Краснодарского края, оказавшихся в зоне паводка, водоснабжение возобновлено в четырех, сообщила...
 
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