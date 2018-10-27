В начале лета на REALTY.TUT.BY стартовал конкурс «Дачные истории» . На протяжении четырех месяцев читатели присылали свои рассказы о том, как старые деревенские дома и дачи превращались в современные «фазенды». Теперь настало время объявить победителя по итогам голосования.

Напомним, участие в конкурсе приняли 29 историй, лучшую выбирали читатели. По итогам голосования победил рассказ Тамары Горбачевой, которая с дочерьми купила старый хутор, чтобы превратить его в потрясающее место для отдыха. В редакции ей вручили приз — 300 белорусских рублей.





— Я родилась в деревне, которая сейчас уже в черте Минска, — делится подробностями своей «Дачной истории» Тамара. — Когда мне было 13 лет, мы переехали в город. И вот после 40 лет почему-то захотелось в деревню. В настоящую, с лесом с грибами и ягодами, с водой из колодца, печкой, окошками с феранками и круглым столом с вышитой скатертью.

И мечты сбылись — в 2010 году нашелся хутор в Столбцовском районе, который показался Тамаре тем самым местом, которое она искала.

— Когда я впервые привезла туда своих коллег, меня не все поняли, а кое-кто прямо спросил — в своем ли я была уме, когда покупала старую хату среди леса? А для меня она была просто сказочно красивой. Это как любовь — что-то зацепит, объяснить невозможно. Поэтому я и мои дочери с таким энтузиазмом взялись приводить его в порядок. Каждый получал удовольствие от того, что делает, дом преображался на глазах! Уже за первых два сезона наш хутор ожил. Для нас преображение столетнего хутора — процесс творческий, и мы постоянно что-то меняем и добавляем новое в свое удовольствие.

В самом начале было труднее всего, но мы настолько «горели» нашим домом, что не замечали усталости. А пахать надо было много, очень много. Спасибо моим трудолюбивым дочкам и брату, который позже присоединился к нам.





Когда начинали, дочерям Ане и Саше было 20 и 11 лет. Сейчас старшая замужем, и у нее двое детей, Лена и Ваня. Младшая учится в университете Польши, а сейчас по программе Erasmus получает образование в Португалии. Но она всегда приезжает на каникулы. В этом году — со своим молодым человеком Дмитрием. А брат за это время тоже создал семью, и у него уже двое детей. Так что мы «разбогатели»!

За время «хуторской» жизни мы получили еще и бесценный строительный опыт: брат строит сейчас свой дом, дочери научились обустраивать даже съемное жилье быстро и со вкусом. Например, в прошлом году Саша попросила меня помочь ей с небольшим ремонтом в съемной квартире в Варшаве. Я с удовольствием согласилась, и мы вместе с ее подружкой и молодым человеком за три дня отмыли, побелили, подкрасили, расставили мебель, добавили кое-какие мелочи и — вуаля — квартира стала очень уютной! Сейчас шутим, что можем выезжать с ремонтом в любую страну.





Теперь у нас грандиозные планы по ландшафтному обустройству участка, — говорит победитель конкурса. — Любовь к земле и садоводству была у меня всегда, но здесь нужен профессиональный подход. Проект в работе, кое-что уже посажено, время идет — надо спешить посадить сад своей мечты!