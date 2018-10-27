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В Гомеле неубранный упор эвакуатора сбил пешехода на тротуаре

28.10.2018 14:01 — Разное | Tut.by  
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ДТП произошло 28 октября в Гомеле на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Полесская, сообщили TUT.BY читатели. Пешехода на тротуаре, по словам автора видео, сбил откидной упор автоэвакуатора. В кабине (не за рулем) находился и инспектор ДПС, сообщают читатели.

 
Теги: Гомель
 
 
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ДТП произошло 28 октября в Гомеле на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Полесская.
 
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