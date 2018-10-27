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Китайцы и украинцы разочаровались в белорусском рынке труда, а узбеки и россияне стали чаще приезжать

28.10.2018 13:54 — Разное | Tut.by  
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Иностранцы теряют интерес к белорусскому рынку труда. За 9 месяцев этого года в Беларуси официально трудоустроились 11 756 иностранных работников, за аналогичный период прошлого года — 12 252 человека, а 2016-го — 16 652, сообщили в Департаменте по гражданству и миграции МВД.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Из интересных тенденций — китайские работники уступили первую строчку по числу трудовых мигрантов не только украинским, но и российским гастарбайтерам. За 9 месяцев этого года в нашу страну прибыло 2256 работников из Китая, а за аналогичный период прошлого года — 4056 человек.

Украинцы, которые вернулись на первую строчку по числу трудовых мигрантов, также стали реже приезжать в поисках работы в нашу страну. В январе−сентябре этого года — 2979 человек, а годом ранее — 3489.

Вторая строчка по числу гастарбайтеров в нашу страну осталась за россиянами — 2896 человек трудоустроилось за 9 месяцев этого года, а за аналогичный период прошлого года — 1659. Чаще всего россияне находят работу в Минске и Гродненской области. При этом, если в январе−сентябре 2017 года в Гродненской области трудоустроилось 366 россиян, то за 9 месяцев этого года — 1215.

Отметим, что из стран ЕАЭС к нам чаще стали приезжать на заработки, кроме Армении.

Четвертая строчка по числу трудовых мигрантов по-прежнему остается за Узбекистаном. Из этой страны в январе−сентябре этого года прибыло 937 человек для трудоустройства в Беларуси, а годом ранее — 422.

Из стран ЕС к нам едут на заработки не так активно. За 9 месяцев этого года в Беларуси трудоустроилось 201 литовец, 99 латышей, 94 поляка, 41 итальянец, 31 чех, 15 французов.

На работу в нашу страну приезжают также из таких экзотических стран, как Кот-д'Ивуар (17 человек в январе−сентябре этого года), Тринидад и Тобаго (2 человека), Гвинея-Бисау (1 человек).

Между тем в январе−сентябре этого года число иностранных работников выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года только в Минской и Гродненской областях. В остальных регионах их число сократилось.

Больше всего иностранцев оседает на столичном рынке труда — 5816 человек в январе−сентябре этого года против 6705 человек годом ранее. При этом заметно число гастарбайтеров сократилось за год в Гомельской области — с 1162 человек до 565.

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Теги: Минск
 
 
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