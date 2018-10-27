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Дожди, ветер и +16 градусов. На следующей неделе в Лидском районе ожидается теплая осенняя погода

28.10.2018 — Разное | Lida.Info  
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Дожди, ветер и +16 градусов. На следующей неделе в Лидском районе ожидается теплая осенняя погода

На следующей неделе в Лидском районе сохранится дождливая погода, ожидаются порывы ветра. Тем не менее по прогнозам синоптиков днем будет очень тепло — до +16 градусов.

Впрочем, в понедельник температура воздуха днем не превысит шести градусов со знаком «плюс». Порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду. Все это в аккомпанемент дождя и мокрого снега.

Во вторник и среду дождливая и ветреная погода сохранится, однако температура воздуха днем значительно повысится — до +16 градусов. Тепло будет и ночью — до +14 градусов. Высока вероятность грозы.

В четверг и пятницу осадков не ожидается. Температура воздуха днем будет колебаться от +10 до +13 градусов тепла.

 
 
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На следующей неделе в Лидском районе сохранится дождливая погода, ожидаются порывы ветра. Тем не менее по прогнозам синоптиков днем будет очень тепло — до +16...
 
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